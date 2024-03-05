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إعتقال مشجع بعد دخوله الملعب وإعتدائه على اللاعبين (فيديو)

3/5/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني بين هانزا روستوك وكايزرسلاوترن تم اعتقال أحد مشجعي الأول بعد دخوله الملعب بهدف مهاجمة لاعبي الفريق الثاني.

سجل راغنار أتشي هاتريك لفريق كايزرسلاوترن، مما أدى إلى فوزهم 3-0 على فريق المضيف هانزا روستوك الذي كان يلعب بعشرة لاعبين. بعد هدف أتشي الثالث، اقتحم أحد المشجعين الملعب وواجه لاعبي كايزرسلاوترن الذين كانوا يحتفلون بجوار علم الركنية.

تدخل الأمن ودفعوا المشجع للأرض قبل أن يتم إخراجه من الملعب. تم تسجيل الحادث على الفيديو وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي والمشجع الذي تم اعتقاله يواجه الآن عواقب قانونية.

من جهته أعرب أتشي عن استيائه، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة. ولقد قدم هانزا روستوك اعتذارًا رسميًا لكايزرسلاوترن بسبب الحادث.

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