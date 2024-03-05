ماذا حصل في كواليس المشادة بين راموس وبيريز؟

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، كسرت هذه المشادة العلاقة بين راموس وبيريز، وكانت مقدمة لرحيل القائد السابق للميرنجي مجانا عقب انتهاء عقده في صيف 2021.

وأشارت إلى أن الواقعة تعود إلى 2019 عندما فاز الريال على أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وحصل راموس على بطاقة صفراء، ليغيب عن الإياب الذي خسره الملكي، وودع البطولة الأوروبية.





وأوضحت أن بيريز نزل من المقصورة الرئيسية للملعب كالمعتاد بعد انتهاء المباراة إلى غرفة الملابس.



وانتظر بيريز اللاعبين وانتقدهم على سلوكهم "المخزي"، وارتفعت شدة المواجهة اللفظية، وحدث تبادل حاد للتصريحات.



وكشفت أن راموس رد على بيريز وأشار إليه أمام الفريق، وأعضاء الجهاز الفني والفريق الطبي، قائلا: "كان التخطيط مخزيا".



وهنا رد عليه فلورنتينو بيريز، قائلا: "سأطردك"، ليقول له راموس "ممتاز. ادفع لي وسأذهب. لقد قدمت كل شيء، وكسرت وجهي من أجل هذا الدرع، وهذا النادي وحتى من أجلك".



وذكرت أن نقاشا لم ينته في تلك اللحظة بين الاثنين، لكنه تسبب في خروج راموس من الباب الصغير في 2021.