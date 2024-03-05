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انطلاق الدورة الدولية لحكمات كرة القدم

3/5/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- انطلقت الثلاثاء في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال الدورة الدولية للحكمات بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا".
وتشتمل الدورة التي تستمر حتى السبت ، على محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام حالات الفيديو، بإشراف المحاضرة الإسبانية ماريسا فييا.
ويشارك بالدورة 26 حكمة: إسراء مبيضين، حنين مراد، إسلام العبادي، إسراء المجالي، آلاء البدوي، أمل صباح، رزان غيث، مرح حسون، إخلاص الشرعة، رؤيا العطاونة، بيان بكيرات، إيناس الملاح، رهف الأخرس، مجد كافيه، هيا الوهادنة، هيا المجالي، ياسمين سلامة، عنود محسين، نور العبداللات، بيان زكارنة، إسراء جبارات، ميسرة الدعجة، مرؤة دودين، شمس أحمد، بيسان أبو عجمية، أنوار شبيلات.
وتأتي الدورة في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء الحكام الأردنيين في إدارة البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بهدف إعداد جيل متميز من الحكام للمرحلة المقبلة.

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