انطلاق الدورة الدولية لحكمات كرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
انطلقت الثلاثاء في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال الدورة الدولية للحكمات بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا".
وتشتمل الدورة التي تستمر حتى السبت ، على محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام حالات الفيديو، بإشراف المحاضرة الإسبانية ماريسا فييا.
ويشارك بالدورة 26 حكمة: إسراء مبيضين، حنين مراد، إسلام العبادي، إسراء المجالي، آلاء البدوي، أمل صباح، رزان غيث، مرح حسون، إخلاص الشرعة، رؤيا العطاونة، بيان بكيرات، إيناس الملاح، رهف الأخرس، مجد كافيه، هيا الوهادنة، هيا المجالي، ياسمين سلامة، عنود محسين، نور العبداللات، بيان زكارنة، إسراء جبارات، ميسرة الدعجة، مرؤة دودين، شمس أحمد، بيسان أبو عجمية، أنوار شبيلات.
وتأتي الدورة في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء الحكام الأردنيين في إدارة البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بهدف إعداد جيل متميز من الحكام للمرحلة المقبلة.
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