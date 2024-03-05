Tuesday, 05 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة

3/5/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة ت 19 لأندية النخبة، لموسم 2023-2024.
ويلتقي عمان FC مع الفيصلي عند الثالثة عصر الجمعة ، على ستاد الأمير محمد، فيما تختتم منافسات البطولة السبت بمباراتي شباب الأردن والحسين عند الواحدة ظهرا على ملعب جرش، والوحدات والرمثا بذات التوقيت على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، ثم الوحدات 7، شباب الأردن 6، الفيصلي وعمان FC 4، والرمثا 2.
ويحتاج الحسين للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع شباب الأردن في اللقاء الأخير، لضمان التتويج باللقب دون النظر إلى باقي النتائج، فيما تدخله الخسارة في حال فوز الوحدات على الرمثا بحسابات حسم البطولة بفارق الأهداف بينهما.
وتقام منافسات الدور الثاني لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في المقابل، يلتقي سهل حوران مع الجزيرة عند الثالثة عصر الجمعة على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه مغير السرحان ضيفه سحاب، على ملعب السرحان، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دوري الدرجات ت19.
ويستقبل البقعة ضيفه الأهلي عند الثالثة عصر السبت على ملعب البولو، وبذات التوقيت يلتقي اتحاد الرمثا مع عجلون على ملعب الأمير هاشم.
ويتصدر سهل حوران ترتيب المجموعة الأولى لدوري الشباب تحت 19 عاما لأندية الدرجات برصيد 7 نقاط، ثم الجزيرة واليرموك 6، سحاب 4، ومغير السرحان أخيرا دون نقاط.
وعلى الطرف الآخر يستقر الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه الجليل 6، اتحاد الرمثا 5، البقعة 4، عجلون أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق الـ 10 إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة خمسة فرق، وتلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، فيما تشارك باقي الفرق في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.

MENAFN05032024000072011014ID1107938777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث