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اللجنة الأولمبية تجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

3/5/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - جددت اللجنة الأولمبية للعام التاسع على التوالي اتفاقية الرعاية مع شركة زين الأردن لتكون بموجبها الراعي الذهبي للجنة، والراعي الرئيسي لبرنامج الإعداد الأولمبي، ولتواصل تقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين الأردنيين المميزين، وتجهيزهم لمختلف المنافسات الرياضية الدولية.
وتم تجديد الاتفاقية اليوم الثلاثاء في مقر شركة زين، ووقّعها عن اللجنة الأولمبية الأردنية نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية؛ الدكتور ساري حمدان، وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.
ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها الكبير على دعم قطاع الرياضة والشباب في المملكة، للمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والمنافسة على كافة المستويات، ومواصلة لدعمها المستمر لمختلف القطاعات تجسيداً للرؤى الملكية وتزامناً مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الداعم الأول للرياضة والشباب في المملكة، سلطاته الدستورية، لتأتي هذه المبادرات والشراكات التي تحرص عليها الشركة للبناء على ما تم إنجازه على مدار ربع قرن من التطوير وخدمة الأردن عبر تكاتف الجهود.
وأشاد نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية ، الدكتور ساري حمدان، بهذه الشراكة المستمرة بين اللجنة الأولمبية وشركة زين الأردن وأهميتها في دعم القطاع الرياضي ومساندة الرياضيين الأردنيين على تحقيق الإنجازات والتفوق في مختلف البطولات والدورات الرياضية.
وتحدث الدكتور ساري قائلاً:" نثمن الدور الكبير التي تلعبه شركة زين الأردن في دعم الرياضة الأردنية من خلال برامج ومبادرات ذات أهمية كبيرة لرفع مكانة الرياضة في الأردن وحرصها الدائم على تحفيز الرياضيين الأردنيين من خلال منح ودعم متعدد وهذا بالفعل يُلبي طموح اللجنة الأولمبية الأردنية ويتناسب مع تطلعاتنا في وضع الرياضة الأردنية بالمكانة التي تستحقها دائماً".
وتقدم زين بموجب هذه الاتفاقية دعماً نقدياً للجنة الأولمبية ، بالإضافة إلى 15 منحة دراسية للرياضيين المستفيدين من برامج اللجنة الأولمبية الأردنية وبرنامج الإعداد الأولمبي، كما تشتمل على تعاون ما بين الطرفين في مجالات تمكين الشباب والمرأة، والعمل نحو المزيد من الشمولية في البرامج والمبادرات للوصول إلى مختلف الفئات، التي تشمل سيدات المجتمع المحلي والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستهدفة.

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