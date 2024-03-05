دعوة زواج كريستيانو رونالدو تثير الجدل.. ما صحتها؟



وتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الدعوة التي نشرتها صديقة رونالدو، تشير لحفل زفافها على الدون، خاصة بعدما وضعت صورة قلب على بطاقة الدعوة، وتحتها اسمها بالكامل، مع كتابة تاريخ الثلاثاء 5 مارس/ آذار 2024.

وكتبت جورجينا موعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.

ولم توضح جورجينا أي تفاصيل أخرى عن الدعوة، لكن بعض المتابعين رجحوا أن يتم خلال هذا الحفل الإعلان رسميا عن زواجهما، في انتظار صدور أي بيانات أخرى سواء من النجم البرتغالي أو شريكته.



وبحسب صحيفة“sportsmanor”، فإنه بالرغم من أن الدعوة تشبه دعوة زفاف، إلا أن غياب اسم كريستيانو رونالدو أثار الشكوك حول الحدث.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى أن رودريجيز من المؤثرين المشهورين، فإن هناك احتمالات لا حصر لها لهذا الحدث، أبرزها أن تكون هذه الدعوة مقدمة لتعاون قادم مع علامة تجارية.



وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لم يشارك أي تفاصيل مماثلة حول أي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن رونالدو وجورجينا ليسا في المملكة حاليا، وسيكون من المفاجئ بمثل هذا اليوم المهم بعيدًا عن بلديهما الأصليين (البرتغال والأرجنتين).

كما أكدت الصحيفة أنه ستكون“مفاجأة تامة” أن يحتفل رونالدو بزفافه في منتصف موسم كرة قدم، حيث يجب أن ينصب تركيزه الكامل على النصر سواء في دوري أبطال آسيا أو الدوري السعودي للمحترفين.



وسقط النصر بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو في فخ الهزيمة أمام العين، بهدف دون رد، اليوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.