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عشيش يبلغ دور الـ 32 بتصفية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد

3/5/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، إلى دور الـ 32، في التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وجاء تأهل عشيش بعد فوزه بنزاله الأول مساء الثلاثاء في دور الـ 64 على لاعب منتخب طاجيكستان شوكوروف شوكوبزون ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.

وسيلتقي عشيش يوم بعد غد الخميس مع الفائز من مواجهة اللاعب الفلبيني شافيز رونالد ولاعب الرأس الأخضر فرنانديز دي باروس.

ويتطلع زياد عشيش إلى مواصلة الانتصارات والفوز في 3 نزالات أُخرى مقبلة من أجل التأهل حيث يتأهل إلى أولمبياد باريس اللاعبون الذين يتخطون الدور ربع النهائي من كل وزن.

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