عشيش يبلغ دور الـ 32 بتصفية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، إلى دور الـ 32، في التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وجاء تأهل عشيش بعد فوزه بنزاله الأول مساء الثلاثاء في دور الـ 64 على لاعب منتخب طاجيكستان شوكوروف شوكوبزون ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.
وسيلتقي عشيش يوم بعد غد الخميس مع الفائز من مواجهة اللاعب الفلبيني شافيز رونالد ولاعب الرأس الأخضر فرنانديز دي باروس.
ويتطلع زياد عشيش إلى مواصلة الانتصارات والفوز في 3 نزالات أُخرى مقبلة من أجل التأهل حيث يتأهل إلى أولمبياد باريس اللاعبون الذين يتخطون الدور ربع النهائي من كل وزن.
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