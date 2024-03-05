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ريال مدريد ومانشستر سيتي يتطلعان لإنجاز المهمة أمام لايبزج وكوبنهاجن

3/5/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يبدو ريال مدريد في وضع جيد، للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي، حيث يستقبل لايبزج في "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم، في إياب ثمن النهائي. متفوقاً بهدف واحد.
وسجل إبراهيم دياز الهدف الوحيد في مباراة الإياب، بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ليهدي ريال مدريد أفضلية بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي للمرة العشرين، وللمرة 39 منذ انطلاق المسابقة بكافة مسمياتها (رقم قياسي).
وفاز ريال مدريد، الذي لم تغب شمسه عن دور الـ16 منذ اعتماد النظام في 2003-2004، بكل مباراة في مسابقة هذا الموسم، ليصبح الفريق الثاني فقط، بعد بايرن ميونخ الموسم الماضي، الذي يفوز بجميع مباريات دور المجموعات الست للمرة الثالثة، وأنهى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المجموعة الثالثة، بفارق ثماني نقاط عن بطل إيطاليا نابولي.
من جانبه، تأهل فريق لايبزج إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم، باحتلاله المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في المجموعة السابعة، حيث خسر ذهابًا وإيابًا أمام حامل اللقب لكنه فاز في مبارياته الأربع الأخرى.
وفي حين فاز فيه لايبزج مرة واحدة فقط من مواجهاته الثلاث السابقة في دور الـ16، حسم ريال مدريد 11 من آخر 13 مواجهة له في هذه المرحلة.
والتقى الفريقان للمرة الأولى في دور المجموعات الموسم الماضي، حيث سجل فيديريكو فالفيردي (80) وماركو أسينسيو (90+1) هدفين متأخرين ليمنحا ريال مدريد الفوز 2-0 على أرضه في الجولة الثانية.
وقلب لايبزج الطاولة في ألمانيا ضمن الجولة الخامسة، بفضل الهدفين المبكرة اللذين سجلها جوسكو جفارديول (13) وكريستوفر نكونكو (18)، رغم تقليص فينيسيوس جونيور تقدم الفريق الألماني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ثم أعاد هدف تيمو فيرنر في الدقيقة 81 تقدم الفريق المضيف بهدفين وصمد لايبزيج رغم أن رودريجو سجل هدفا ثانيا لريال مدريد من ركلة جزاء، ليفوز الفريق الألماني 3-2.
ومع ذلك، احتل ريال مدريد المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لايبزج صاحب المركز الثاني.
ويريد لايبزج أن يكون "أصعب خصم" لريال مدريد الإسباني حين يحل ضيفاً عليه محاولاً تعويض تخلّفه بهدف.
وفي غياب نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، سجّل ريال مدريد هدفا رائعا عبر بديله ابراهيم دياز هدفاً رائعاً في 14 شباط (فبراير) الماضي، لكن لايبزج لم يكن لقمة سائغة، إذ لعب حارس ريال الأوكراني أندري لونين دوراً بانقاذ فريقه متصدياً لتسع محاولات خطيرة، ولعبت خبرة لاعبي الإيطالي كارلو أنشيلوتي دورها.
وقال المدرّب المحنّك الذي لم يخسر فريقه في 11 مباراة قارية على أرضه (10 انتصارات وتعادل): "هذا تقدّم بسيط. لم يتخيل أحدنا أن النتيجة ستحسم (في الذهاب). لقد كانت نتيجة جيدة، لكن تبقى 90 دقيقة في ملعبنا".
وأضاف لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس الذي عادل فريقه أفضل بداية في تاريخه ضمن المسابقة مع سبعة انتصارات متتالية: "مجهود فردي حسم المباراة. يجب أن أكون صريحاً، كادت المباراة أن تذهب في الاتجاه الآخر".
لكن نتائج ريال بدت متقلبة في الآونة الأخيرة، مع ثلاثة تعادلات في خمس مباريات، آخرها أمام فالنسيا 2-2 السبت الماضي، ما حرمه التحليق أكثر في الدوري المحلي، حيث يتصدّر بفارق سبع نقاط عن جيرونا وثماني عن غريمه برشلونة.
وبدأ "ميرينجي" يستعيد بعض لاعبيه المصابين، وتوقع أنشيلوتي تعافي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو الشهر المقبل.
في المقابل، قال مدرب لايبزج مارك روزه: "كان يمكن أن يكون السيناريو أفضل قبل مباراة الإياب، لكن سنحاول تقديم كل شيء في مدريد. نريد أن نكون أصعب خصم ممكن لمدريد".
وتحسّر حارس مرماه المجري المخضرم بيتر جولاتشي على هدف دياز: "تسديدة محظوظة حسمت المباراة. لعبنا جيداً وبالطبع لم نكن الفريق الأسوأ".
ويأمل لايبزج، بقيادة مهاجمه البلجيكي لويس أوبندا صاحب أربعة أهداف في ست مباريات في دور المجموعات، في تكرار عودته الصاخبة أمام بوخوم السبت في الدوري المحلي (4-1) حيث يحتل المركز الخامس.
وفي الوقت عينه، يستقبل حامل اللقب مانشستر سيتي، الفائز في 15 من مبارياته الـ16 الأخيرة في مختلف المسابقات، كوبنهاجن الدنماركي بعد أن قلب تأخره أمامه في عقر داره إلى فوز 3-1، بأهداف نجم المباراة البلجيكي كيفن دي بروين (هدف وتمريرتان حاسمتان)، والبرتغالي برناردو سيلفا والمتألق فيل فودين.
وقدم فودين أداء مبهرا الأحد، وقاد الـ"سيتيزنز" إلى الفوز على جاره يونايتد 3-1، بتسجيله ثنائية بينها تسديدة رائعة من حدود المنطقة.
ودفع أداؤه الرائع مدرّبه الإسباني بيب جوارديولا الى وصفه بـ"أفضل لاعب راهناً في الدوري الإنجليزي"، حيث أبقى الفريق المملوك إماراتيا على فارق النقطة مع المتصدر ليفربول.
وقال جوارديولا عن ابن الثالثة والعشرين الذي سجل 18 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم: "ماذا يمكنني القول؟ هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي راهنا، نظراً للأمور التي يقوم بها. أمر لا يصدق. هو الأفضل حتى الآن".
وتابع جوراديولا قبل الحلول على ليفربول متصدر الدوري الأحد المقبل ومن ثم مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي الكأس وأرسنال الثالث في المرحلة الثلاثين من الدوري: "شعرت دوماً بأنه سيسجّل الأهداف، لكنه الآن يقوم بتحقيق الانتصارات. هو لاعب عالمي. يعيش من أجل كرة القدم، لكنه الآن يحقق الانتصارات".
وفاز سيتي في مباراتيه على أرضه ضد كوبنهاجن، الأخيرة بنتيجة ساحقة 5-0 في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.
وقال مدافع كوبنهاجن السلوفاكي دنيس فافرو: "سنبحث عن التعادل أو الفوز ربما (في مانشستر)"، فيما أضاف مدربه جاكوب نستروب: "لا يمكنني لوم (اللاعبين) على أي شيء. لعبنا ضد فريق كبير. يملكون الحلول في كل الحالات. دخلنا في ايقاعهم وبدأنا الجري وراءهم وهذا ما صعّب الأمور علينا". -(وكالات)

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