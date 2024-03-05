الصغير يشتكي ويطالب الوحدات بـ60 ألفا.. السلط يخاطب العكش.. نجوم يجتهدون لبلوغ المنتخب

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الصغير يطالب الوحدات بـ60 ألف دولار

قدم اللاعب أحمد الصغير، شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم، ضد نادي الوحدات، للمطالبة بمستحقاته المالية البالغة 60 ألف دولار.

وكان الوحدات أعلن إبعاد الصغير من قائمة الفريق في الأسبوع الماضي، رغم بقاء موسم آخر على عقده مع النادي، الأمر الذي أغضب اللاعب ودفعه لتقديم شكوى.

وأكد والد اللاعب في رده على استفسارات "الغد"، أن نجله اشتكى رسميا وطالب بـ60 ألف دولار.

وبين والد اللاعب أن نجله لم يكن ينوي التقدم بشكوى، ولكن طريقة إبعاده لم تكن مقبولة، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب عند أحمد الذي بادر فورا لتقديم الشكوى.

السلط يخاطب العكش بعد مفاجأة شباب الأردن

خاطب نادي السلط، اللاعب محمد العكش، للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين لكرة القدم، بانتظار حسم الأمور اليوم، قبيل ساعات من إغلاق فترة باب القيد.

وتأتي مفاتحة السلط للعكش، بعد صدمة نادي شباب الأردن التي أصيب بها اللاعب، حيث تم الاتفاق معه للعب في صفوف شباب الأردن، قبل أن يتم إبلاغه بالغاء الاتفاقات بسبب عقوبة منع النادي من التسجيل.

وكان فريق السلط نشط في الفترة الأخيرة في إبرام أكثر من تعاقد، أبرزها يزن عبدالعال والفلسطيني عميد صوافطة، بانتظار حسم موضوع العكش في حال تم اليوم الاتفاق على كامل التفاصيل.

نجوم يجتهدون لبلوغ المنتخب بعد مكاسب كأس آسيا

تفيد المعلومات الواردة من أندية في دوري المحترفين، أن لاعبين متميزين ونجوم في فرقهم، رفعوا من وتيرة اجتهادهم في التدريبات والمباريات، أملا في اقناع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، باستدعائهم إلى صفوف منتخب النشامى في المرحلة المقبلة.

هذا الاجتهاد جاء بعد أن شعر هؤلاء النجوم بمكتسبات زملائهم في المنتخب، بعد إنجاز كأس آسيا الأخير المتمثل بوصافة بطل آسيا، سواء بالمكتسبات المادية أو المعنوية.

ويرى اللاعبون أن المنتخب الوطني مرشح للمنافسة بقوة على بلوغ مونديال 2026، ما يعني أن لاعبي المنتخب الذين سيحققون هذا الإنجاز، سيدخلون التاريخ وهو ما يسعى إليه كل لاعب.

اللاعبون المجتهدون تمنوا أن يكون الجهاز الفني للمنتخب، متابعا بشكل جيد لمباريات الدوري، والعمل على استدعاء من يستحق.

السوري عبدالرزاق مرشح للجليل

بات المحترف السوري عمر عبدالرزاق، مرشحا للاحتراف في فريق الجليل لكرة القدم، لمشاركته المباريات المتبقية من عمر دوري المحترفين.

وأكد الجليل أن المحترف السوري يفترض أن يكون قد وصل إلى الأردن ليلة أمس، على أمل المشاركة في التدريبات، قبل حسم أمر تسجيله، لا سيما وأن فترة القيد تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

وسبق للسوري عبدالرزاق وأن احترف في فريق الصريح في المواسم الماضية، وهو يعلم طبيعة منافسات الدوري الأردني.

مدربون على صفيح ساخن خلال التوقف

تفيد المعلومات أن مدربين في أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا على صفيح ساخن، خلال فترة توقف منافسات الدوري التي تبدأ بنهاية الجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تنطلق يوم غد الخميس، وتنتهي يوم السبت المقبل.

ووفق التسريبات، فإن إدارات أندية تدرس بجدية إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية، من دون حسم الأمور حتى الآن، بانتظار نتائج الفرق في الجولة المقبلة من الدوري. والملفت في الموضوع، أن إدارات أندية منقسمة في مسألة إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية في الوقت الحالي، بانتظار معرفة الطرف الأقوى الذي سيفرض كلمته في الموضوع.

ووفق المعلومات فإن حوالي 3 مدربين مرشحين للتغيير اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

90 ألف دولار عوائد رسوم المشاركين بـ"البرو

يستعد اتحاد كرة القدم، لتسلم 90 ألف دولار، من 18 مدربا وقع عليهم الاختيار للمشاركة في دورة التدريب الآسيوية للمحترفين "البرو"، التي تنطلق يوم 15 أيار (مايو) المقبل.

ويتوجب على كل مدرب مشارك، دفع 5 آلاف دولار نقدا ودفعة واحدة، وهي رسوم المشاركة في هذه الدورة.

وكشف اتحاد كرة القدم، عن أسماء المشاركين بالدورة التي يشرف عليها المحاضر الآسيوي الرئيسي ديان صالح والمحاضر صالح دغش، والمساعدين إسلام ذيابات وأحمد عبد القادر.

واختارت اللجنة الفنية المكونة من محاضرين آسيويين معتمدين، 18 مشاركا للانخراط بالدورة و3 احتياط، وفقا لأسس ومعايير فنية ومقابلات شخصية مع جميع المتقدمين. وتضم قائمة أسماء المقبولين بالدورة: إحسان اشتيوي، أنس الزبون، جمال اللحام، حسام أبو رياش، حسين العلاونة، خالد الدبايبة، خالد سعد، خلدون الرشيدات، عامر إبراهيم راتب، عماد رشاد، عمار الزريقي، محمد خريشة، مصطفى عربيات، منتصر ست أبوها، ثابت عبيدات، سليمان الرواشدة، طارق صلاح الجمعة، هشام عبد المنعم، والاحتياط: فادي الفالح، مرشد الفطافطة، فضل الخريشة.

وتقام فعاليات الدورة على مدار 360 يوما موزعة على 6 مراحل، وتهدف إلى زيادة الخبرة لدى المدربين، وكيفية تطوير الأداء الفني والبدني للاعبي أندية المحترفين.

وتعد هذه الدورة الخامسة للمحترفين التي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار السنوات الأخيرة لتطوير المدربين الوطنيين، وفقا للمعايير الدولية والآسيوية والمحلية، للحصول على هذه الشهادة والتي تعد الأعلى تصنيفا في القارة.

يذكر أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، سيقوم بتحديث شروط اعتماد حاملي شهادة PRO، لتشمل المدرب الرئيسي والمدرب المساعد في بطولات المحترفين، ابتداء من الموسم المقبل 2025/2024.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته. وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من "الآسيوي"، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.

فترة قيد اللاعبين تنتهي الليلة

تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم الأربعاء، فترة قيد اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن إغلاق فترة القيد الثانية التي شهدت إقبالا ضعيفا من قبل الأندية لأسباب عديدة، أبرزها غياب القدرات المالية، إلى جانب حرمان عدد من الأندية من التسجيل، بسبب عقوبات فرضت من قبل اتحاد الكرة، لعدم تسديد مستحقات لاعبين ومدربين مشتكين.

الإسبانية ماريسا تشرف على دورة تحكيمية في اتحاد الكرة

انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال الدورة الدولية للحكمات بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا".. الدورة تشتمل على محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام حالات الفيديو، بإشراف المحاضرة الإسبانية ماريسا فييا.

ويشارك بالدورة 26 حكمة: إسراء مبيضين، حنين مراد، إسلام العبادي، إسراء المجالي، آلاء البدوي، أمل صباح، رزان غيث، مرح حسون، إخلاص الشرعة، رؤيا العطاونة، بيان بكيرات، إيناس الملاح، رهف الأخرس، مجد كافيه، هيا الوهادنة، هيا المجالي، ياسمين سلامة، عنود محسين، نور العبداللات، بيان زكارنة، إسراء جبارات، ميسرة الدعجة، مرؤة دودين، شمس أحمد، بيسان أبو عجمية، أنوار شبيلات.

كواليس النجوم

. المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد وريكات، تم إنهاء خدماته من الاتحاد.. وريكات لم يمض على تعيينه أكثر من أربعة أشهر.. الاتحاد أبلغ وريكات بأنه غير ملائم في هذا المنصب.

. أندية منتسبة لاتحاد كرة القدم، أعربت عن دهشتها لتبدل مواقف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي كان مؤيدا بالمطلق للمجلس، قبل أن ينقلب عليه أخيرا، بسبب تردي علاقته مع أحد الاشخاص في الاتحاد.. أحد مسؤولي الأندية طالب بأن تكون المصلحة العامة هي الفيصل دائما في تبدل المواقف، مؤكدا في نفس الوقت عدم معرفته بأسباب التبدل في المواقف.

. ما تزال مواقع التواصل الاجتماعي، تلعب دورا مؤثرا في قرارات الأندية، خاصة فيما يتعلق باستقطابات وابعادات اللاعبين والمدربين.

. فريق الفيصلي لكرة القدم، يأمل أن تشهد الساعات المقبلة التحاق حارس المرمى السوري أحمد مدنية الذي تم التعاقد معه.. تأخر التحاق الحارس يعود لأسباب تتعلق بإجراءات دخوله.

. لاعب معروف خرج في الأيام الماضية من ناديه، تلقى اتصالا من ناد آخر، لعرض التعاقد معه مقابل 500 دينار شهريا.. اللاعب أصيب بالصدمة، وقرر إغلاق هاتفه لتجنب سماع مثل هذه التفاصيل والعروض.

. اتحاد الكرة سدد ما تبقى لأندية الدرجة الأولى، حيث قام بإرسال المبالغ المتبقية.. إلى ذلك تدرس أندية الدرجة الأولى عقد اجتماع قريب، لتحديد مطالبها استعدادا للموسم الكروي المقبل.. الأندية ترغب في وضع اتحاد الكرة بصورة مطالبها بشكل مبكر.







