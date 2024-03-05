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الهنداوي وقطيشات يحققان دوري اليد لفريق القطن اليمني

3/5/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ساهم لاعبا نادي السلط لكرة اليد محمود الهنداوي وعيسى قطيشات بتحقيق فريق شباب القطن اليمني لقب الدوري اليمني لموسم 2024، بعد أن قاد الفريق في تحقيق الفوز في المباريات كافة، وصولا إلى منصة التتويج.
وشارك اللاعبان الهنداوي وقطيشات مع الفريق اليمني بعد أن تعاقد معهما، حيث نجح اللاعبان في منح الفريق هذا اللقب رغم المنافسة القوية التي واجهتمها من الفرق الأخرى، وخصوصا في المباريات الحاسمة والتي حددت هوية البطل، الذي تمكن من الفوز في المباراة النهائية على فريق صقر تعز بنتيجة 31-22. وأشادت وسائل الإعلام اليمنية بالمستوى القوي والمتميز الذي ظهر عليه اللاعبان الهنداوي وقطيشات في المباريات كافة، حيث أفردت مساحات واسعة للحديث عن اللاعبين ودورهما الكبير في إهداء فريق شباب القطن لقب الدوري، في الوقت الذي تغنت فيه جماهير الفريق باللاعبين كثيرا وزفتهما بعد التتويج باللقب.
ولعب جهاد قطيشات الإداري والرياضي المعروف، والذي سبق له وأن أشرف على تدريبات اللاعبين الهنداوي وقطيشات سواء في صفوف فريق السلط أو المنتخب الوطني، دورا كبيرا بإنجاز صفقة التعاقد مع اللاعبين، حيث طلبت إدارة نادي شباب القطن اليمني من جهاد ترشيح لاعبين، فوقع اختياره على اللاعبين محمود الهنداوي وعيسى قطيشات، ما جعل إدارة النادي توجه الشكر والتقدير إلى جهاد قطيشات على هذا الاختيار الذي وصفته الإدارة بالناجح والمميز، والذي أسهم في تحقيق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.
وعبر اللاعبان الهنداوي وقطيشات، عن سرورهما بتحقيق لقب الدوري مع فريق شباب القطن اليمني، لافتين إلى أن تجربة احترافهما كانت ناجحة على الأصعدة كافة، وخصوصا الصعيد الفني، بعد أن تألقا في قيادة الفريق وتحقيق الفوز تلو الآخر حتى الصعود إلى منصة التتويج الذهبية.
وقدم الهنداوي وقطيشات شكرهما إلى إدارة نادي السلط التي سهلت من مهمة التعاقد معهما في الفريق اليمني، معتبرين ظهورهما بالمستوى المميز في الدوري اليمني ينعكس على نادي السلط وهذا ما حصل خلال المباريات، حيث هتفت جماهير الفريق اليمني باسم نادي السلط. كما قدم الهنداوي وقطيشات شكرهما إلى جهاد قطيشات الذي ساهم في خوضهما لهذه التجربة الاحترافية، مثلما شكرا إدارة نادي شباب القطن اليمني على حسن تعاملها معهما ووقوفها بجانبهما طيلة تواجدهما في اليمن.

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