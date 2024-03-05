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أبو الرب: التأهل إلى منافسات التايكواندو في أولمبياد باريس ليس مستحيلا

3/5/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- أكملت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، استعداداتها للمشاركة، في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام الشهر الحالي في الصين، مؤكدة جاهزيتها لهذا الحدث المهم الذي يعتبر علامة فارقة في مسيرتها الرياضية.
وستتوجه أبو الرب التي ستخوض التصفيات ضمن (وزن فوق 67 كغم)، إلى الصين بعد غد، استعدادا للمشاركة في التصفيات، حيث ستخوض أول نزالاتها يوم 16 من الشهر الحالي، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف.
وكانت أبو الرب، شاركت مؤخرا إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى وزيد الحلواني في المعسكر الدولي الذي أقيم في مدينة جدة السعودية.
وضمن مرحلة الإعداد الأخيرة والتي تسبق مشاركتها في التصفيات الآسيوية، شاركت أبو الرب في بطولات عديدة وحققت نتائج مميزة، وخضعت إلى تمارين مكثفة يوميا وعلى فترتين بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف.
وأكدت النجمة أبو الرب لـ"الغد": "أنا مستعدة لدخول المنافسة في التصفيات الآسيوية، والصعود على منصات التتويج وسماع النشيد الوطني الأردني، لا يوجد شيء اسمه المستحيل، وأنا أملك رصيدا من الإصرار والعزيمة لتحقيق الحلم والتأهل لأولمبياد باريس 2024، والالتحاق بباقي لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين للدورة".
وأضافت: "تعد التصفيات الآسيوية من أقوى البطولات، ويشارك فيها أبطال يطمحون إلى التأهل لأولمبياد باريس 2024، ويجب عدم الاستخفاف بهذه البطولة، وبدأت في رفع وتيرة التدريبات والإعداد الجيد منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، واشتمل على محاور تدريبية مهمة، ومعسكرات خارجية وداخلية حققت أهدافها، ووصلت الآن إلى مرحلة متقدمة واكتسبت خبرات كبيرة للدخول في أجواء المنافسة في التصفيات، وسأخضع لتدريبات مكثفة لمدة أسبوع في الصين قبل انطلاق التصفيات الآسيوية".
وأشارت: "أحظى بدعم كبير من الأهل، الذين يرفعون من معنوياتي دائما، كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد التايكواندو، على دعمه المطلق، وكذلك زملائي اللاعبين في المنتخب الوطني الذين يقومون بدعمي وتشجيعي وتوجيه النصائح إلي من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024".
وكانت أبو الرب، تأهلت العام 2018 إلى أولمبياد الشباب في الأرجنتين، ونالت العام في 2021، الميدالية الفضية ببطولة الفجر في إيران (عيار نجمتين)، ونالت الميدالية البرونزية في بطولة آسيا.
وحققت في العام 2022 الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار نجمتين)، ونالت الميدالية الذهبية في البطولة العربية في الفجيرة (عيار نجمتين)، وطوقت عنقها بالميدالية الفضية في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) وجمعت 6 نقاط، وحققت الميدالية البرونزية في دورة التضامن الإسلامي (عيار نجمة) في تركيا وجمعت 1.6 نقطة.
ونالت في العام 2023، الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية، وفازت يالميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة العاشرة، وشاركت في جائزة الصين الكبرى وجائزة باريس الكبرى وجائزة روما الكبرى، وفي دورة الألعاب الآسيوية في الصين وفي بطولة العالم في أذربيجان.
وخلال العام الحالي، نالت أبو الرب الميدالية الذهبية بالبطولة العربية الرابعة التي أقيمت في الفجيرة، وجمعت 10 نقاط ونالت الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة، وأحرزت الميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في إيران.

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