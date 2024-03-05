Tuesday, 05 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفايز ثانيا في بطولة الإمارات للكارتينغ ويشارك في منافسات آيامي الأوروبية

3/5/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - توج المتسابق حمزة الفايز (14 عاما) بكأس المركز الثاني في بطولة الإمارات لتحدي روتكس ماكس للكارتنيغ، التي أختتمت منافساتها الأحد الماضي، وشهدت 11 سباقا على مدار 6 أشهر، وحقق الفايز في الجولتين الأخيرتين المركز الثالث على التوالي.
وكان الفايز منافسا قويا على لقب البطولة، التي تحددت نتيجتها فقط في الجولتين الأخيرتين، ليحقق بذلك المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، ووصيفا للبطل البريطاني هاري هانم، وشارك الفايز في البطولة ضمن صفوف "فريق براند ريسنغ" في الإمارات بإشراف الخبير اللبناني الميكانيكي نصري عازار، المسؤول عن إعداد سيارته خلال المسابقات.
وتعتبر بطولة الإمارات للكارتينغ الأكبر والأهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، ويشارك فيها عادة متسابقون من جنسيات متعددة، والمنافسة فيها قوية وعالية جدا.
وكان الفايز قد نال العام الماضي جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ.
وعلى ضوء نتيجته في بطولة الإمارات، سيشارك الفايز في بطولة "آيامي" الأوروبية التي ستقام خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، ضمن صفوف فريق "فيكتوري لين"، حيث يحدوه آمال كبيرة في تحقيق مراكز مشرفة في البطولة.
ويواصل الفايز تألقه على المستوى الدولي في سباقات الكارتينغ، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين، وهو الذي شارك في الجولة الرابعة ببطولة أوروبا لسباقات الكارتينغ، التي أقيمت على حلبة جنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين، وقد حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينغ".
وكان الفايز قد شارك في هذه البطولة عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات للمرة الأولى، في مسيرته الفنية وسباق كأس فالنسيا الشتوي في إسبانيا، أحد جولات سلسلة "آيامي" الأوروبية، والذي أقيم على حلبة لوكاس غوارارو الدولية للكارتينغ، حيث كان الهدف الأساسي من هذه المشاركة اكتساب مزيدا من الخبرة، وسعيا للتأقلم مع الأحداث العالمية، حيث شارك حينها في فئة الصغار "ميني"، مع فريق ستروبيري للسباقات، وهو فريق بريطاني له باع طويل في بطولات الكارتينغ، وتضمنت فئة الصغار مشاركة 34 متسابقا، مستخدمين محركات "آيامي" سعة 60 سنتيمترا مكعبا، وبقوة 10 أحصنة، حيث انحصر الاختلاف الوحيد فقط في هيكل السيارة.
وقال المتسابق الفايز على موقع انستغرام: "إن التتويج بالمركز الثاني ببطولة الإمارات لتحدي روتاكس ماكس للكارتينغ ، يعد إنجازا كبيرا في أهم سباقات للكارتينغ في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لأني تنافست مع مجموعة من أفضل السائقين العالميين، لقد سارت الأمور أثناء التنافس بأفضل حال، وكان السباق مميزا، حققت المركز الثاني وأنا مرتاح لذلك".
وأضاف:" كان هدفي الفوز في البطولة والمشاركة في النهائيات، المنافسة قوية كانت بيني وبين البطل هاري هانم، ولم يحالفنا الحظ في بعد الجولات، واستطعت تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، لاصبح واحدا من المتسابقين المميزين في البطولة، ويتطلع سائقون آخرون الوصول لما وصلت إليه".

MENAFN05032024000072011014ID1107938769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث