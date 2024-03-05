Tuesday, 05 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العطاونة: تراجعت عن الاعتزال.. وأتمنى منافسة المغاربة في الضاحية العربية

3/5/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد عداء المنتخب الوطني لألعاب القوى للمسافات الطويلة واختراق الضاحية شريف العطاونة، أنه قرر الاعتزال منذ أزمة كورونا، وما رافقها من تداعيات وإغلاقات، والظروف الصعبة التي تمر بها اللعبة، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا.
وأشار العطانة في مقابلة مع "الغد"، إلى أن تحفيز مدربي عطا البلوي، وانتسابه إلى قوات الدرك، والحنين إلى الانجازات الوطنية، أعاد له الشغف والطموح، فعاد إلى مضمار المشاركات الداخلية على صعيد "القوى" والضاحية، وبين أن استضافة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى لبطولة اختراق الضاحية العربية، زادته حماسا ورفعت معنوياته للعودة إلى منصات التتويج العربية.
وقال العطاوينة: "عشقي للرياضة بشكل عام، ولألعاب القوى واختراق الضاحية يسري في عروقي، وهي الرياضة التي وجهني إليها مدربي وأستاذي أيمن ماضي إليها بعد ممارستي كرة القدم، منذ مراحل الدراسة الأساسية والثانوية في منطقة الخالدية، وتوجت بالمركز الأول في سباقات ألعاب القوى واختراق الضاحية، وصقل مدربي في المنتخبات الوطنية عطا البلوي، موهبتي في المرحلة الثانوية، من خلال الإشراف على تدريبي في نادي شباب الضليل، واجتهد في توفير الدعم المادي والمعنوي، وتجهيزي في تدريبات متواصلة وشاقة، لأكمل مشوار الألقاب مع المسافات الطويلة 1500 م و3000 م و5000 م واختراق الضاحية، عير صفوف المنتخب الوطني الذي حققت معه الكثير من الإنجازات الوطنية".
وعن رحلة صعوده منصات التتويج في صفوف المنتخب الوطني، رد العطاونة: "يبقى الإنجاز الأول والأبرز عندما حملت علم الوطن برفقة مدربي عطا البلوي، في بطولة آسيا، حين حققت المركز الأول وذهبية سباق 3000م ناشئين بزمن 8.34 د، أهلني عن جدارة واستحقاق للمشاركة في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كينيا في ذلك العام، وأحرزت المركز الثامن على العالم بزمن 8.32 د".
وتابع: "لا أنسى مشاركتي في بطولة آسيا للرجال في الهند 2017، وكنت أصغر لاعب في البطولة وقتها، ونافست في سباق 1500 م، وتاهلت فيها إلى المرحلة النهائية، وفي العام ذاته شاركت في بطولة آسيا للرجال داخل الصالات، التي أقيمت في تركمانستان وتأهلت للمرحلة النهائية في سباق 3000 م بزمن 8.40 د، وتنوعت إنجازاتي بفضل اجتهاد المدرب البلوي معي، وخوضي الكثير من المعسكرات الخارجية، ما جهزني للإنجاز في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في تونس 2018، وتقلدت الذهب ورفعت علم الوطن عاليا بعد أن وقفت بالمركز الأول في سباق 3000م بزمن 8.34 د، متفوقا على عدائيين مميزين من المغرب والجزائر وتونس".
وزاد: "استمرت رحلتي في صعود إلى منصات التتويج، حيثت توجت بالذهب والمركز الأول في سباق سباق 5000 م في البطولة العربية للشباب، تاركا الفضة والبرونز للمغاربة، وتحضرت في معسكر تدريبي طويل في كينيا، وأتذكر رحلة إعدادي الطويلة برفقة زميلي سامر الجوهر، وبإشراف العداء المغربي الأسطورة سعيد عويطة، للمشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في قطر 2018، إلا أن ظروف خارجة عن إرادتنا، أخرتنا للالتحاق بوفد المنتخب الوطني في قطر".
وعن تجهيزه وحظوظه لمنافسات اختراق الضاحية العربية في عمان بعد غد الخميس، بين العطاونة: "رغم ما تركته أزمة كورونا، وما تبعها من إحباطات كادت أن تنهي مسيرتي مع ألعاب القوى، استعدت منذ عام عافيتي وجاهزيتي، من خلال تدريباتي في فريق قوات الدرك، وأخرى تدريبات متواصلة بقيادة مدربي عطا البلوي، الذي يشرف على تدريبي من مرحلة الناشئين والشباب والآن في منافسات الرجال سواء في ألعاب القوى أو اختراق الضاحية".
وأردف قائلا: "حصلت على المركز الاول في سباقات ألعاب القوى للمسافات الطويلة واختراق الضاحية، والتي أقامتها اللجنة المؤقتة خلال الفترة الماضية، لغايات اختيار عناصر المنتخب الوطني لهذه البطولة، وأقدر اجتهاد اللجنة المؤقتة في خطة إعدادنا، ضمن الامكانات المتاحة، والتي انطلقت في تدريبات محلية مكثفة صباحية ومسائية، وخلت من معسكرات خارجية، وأتوق ليوم السباق والعودة إلى أرض المنافسة، وأتمنى ان يحالفني الحظ للتفوق من جديد على العدائيين المغاربة في منافسات الرجال، والذين سبق وان تفوقت عليهم ناشئا وشابا".

MENAFN05032024000072011014ID1107938768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث