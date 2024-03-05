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الجمباز يجدد عقد المدرب سيريكانيان ويترقب إنجاز أبو السعود

3/5/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يتطلع لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى تحقيق الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها أذربيجان في العاصمة "باكو" وتنطلق يوم غد، وتستمر حتى العاشر من آذار (مارس) الحالي.
ووصل وفد المنتخب الوطني إلى "باكو" أمس، وضم المدرب محمد الأخضر رئيسا للوفد والحكم جاد مزاهرة والمعالجة بدور الرواشدة، إلى جانب اللاعبين: أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور. وقال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي في حديثه لـ"الغد": "كلنا ثقة بإمكانيات أبو السعود في تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الأولمبياد، استنادا إلى الظروف المثالية التي وفرتها اللجنة الأولمبية من خلال مركز الإعداد الأولمبي واتحاد الجمباز".
وتابع: "نتجه اليوم إلى تجديد عقد الأرمني جورجن سيريكانيان، والذي يتولى تدريب أبو السعود منذ نحو 8 سنوات، وذلك للحفاظ على الاستقرار النفسي للاعب، وإيمانا من اتحاد الجمباز بكفاءة المدرب، خاصة وأننا نمر في مرحلة حاسمة"، معربا عن تمنياته بأن يتمكن أبو السعود من التأهل لأولمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.
وتمكن أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في "جولة ألمانيا" بعد أن حصل على 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، ليصبح في رصيده 55 نقطة، ويحتاج إلى إحراز الميدالية الذهبية في جولة "باكو" لإعلان تأهله الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي. وفي حال لم يتمكن أبو السعود من تحقيق "ذهبية باكو"، فإن إعلان تأهله الرسمي للأولمبياد سيتأجل إلى الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
"الأهلية والمطران" تنظم بطولة مدرسية للجمباز
إلى ذلك، تنطلق اليوم في الصالة الرئيسية لاتحاد الجمباز في مدينة الحسين للشباب، فعاليات بطولة الجمباز على مستوى المدارس الخاصة في المملكة، والتي تنظمها مدرسة الأهلية والمطران بالتعاون مع اتحاد الجمباز، وسط مشاركة 188 طالبا وطالبة يمثلون 11 مدرسة.
وتشارك مدارس؛ الأكاديمية الدولية وأكاديمية عمان والأرثوذكسية والكندية والمعمدانية والأهلية والمطران والمشرق وعمان الوطنية وراهبات الوردية – مرج الحمام والعصرية والمونتسوري والكلية العلمية الإسلامية وكامبردج، في فعاليات البطولة، التي تختتم يوم غد، على جهاز حصان القفز وحركات الأرضي.

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