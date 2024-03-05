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المنتخبان الأول والأولمبي يتأهبان للمنافسات بأجواء رمضانية وغياب للمحترفين

3/5/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- يبدأ المنتخبان الأول والأولمبي لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة، وسط أجواء رمضانية ستشهد أيضا مشاركة المنتخب الأول في مباراتي باكستان يومي 21 و26 من الشهر الحالي، ضمن التصفيات المونديالية، وبطولة غرب آسيا للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 التي تنطلق في السعودية يوم 20 من الشهر الحالي.
ويترقب الشارع الرياضي عودة المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة من زيارة خاصة للمغرب يوم السبت المقبل، للإعلان عن تشكيلة المنتخب لمواجهة المنتخب الباكستاني يوم الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا، المنتخبين السعودي والطاجيكي.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على القائمة التي اختارها في منافسات كأس آسيا 2023، وعادت بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للمشهد النهائي والحصول على مركز وصافة البطولة القارية، وضمت حينها القائمة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش" صيصا، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وينتظر أن يبدأ تجمع "النشامى"، يوم الأحد المقبل، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين بانتظار أن تكتمل صفوف "النشامى" بانتظام اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية بعد دخول فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) الحالي، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.
ويبذل اتحاد الكرة حاليا جهودا لتأمين وصول اللاعبين إلى عمان قبل السفر إلى الباكستان يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، وفي حال تعذر ذلك يلتحق اللاعبون بالمنتخب في الباكستان، ويبحث الاتحاد عن تأمين أفضل وسائل السفر المباشر للمنتخب توفيرا للجهد والوقت، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة الإياب أمام المنتخب الباكستاني ضمن الجولة الرابعة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، وكانت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، منحت المنتخب 8 أيام إضافية على حساب الأندية، للتحضير لمواجهة المنتخب الباكستاني.
ويبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
وسيعقد عموتة فور وصوله اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة عبد الله أبو زمع، للتنسيق في اختيار اللاعبين بين المنتخبين، خصوصا أن عددا من لاعبي المنتخب الأولمبي كانوا حاضرين مع منتخب "النشامى" في نهائيات كأس آسيا.
ويتوقع أن يعلن أبو زمع تشكيلة المنتخب الأولمبي، يوم السبت المقبل، تحضيرا لبدء التدريبات والتحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، ويفتتح مشواره بمواجهة نظيره المنتخب السعودي "المستضيف"، في افتتاح مباريات البطولة.
وتعتبر البطولة محطة مهمة وفرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي، للجهاز الفني في رحلة الإعداد البدنية والفنية بحثا عن مشاركة إيجابية وقوية في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف إلى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.
ويبدو أن التشكيلة المتوقعة من الجهاز الفني لن تخرج عن القائمة السابقة والتي ضمت كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، مالك علان، مهند أبو طه، فيما يغيب الثلاثي أمين الشناينة، هايل الذيابات، ورزق بني هاني عن التشكيلة بسبب الإصابة.

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