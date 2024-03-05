غوغل يحتفي بالأمازيغية طاووس عمروش

واختار "غوغل" صورة للكاتبة عمروش بالزي البربري والحلي الأمازيغية، من تصميم الفنانة الأميركية ليديا نيكولز، تكريماً للكاتبة التي توفيت عام 1976.











ولا تزال عمروش بعد 111 عاماً على ولادتها في 4 آذار/مارس عام 1913، تحظى بأهمية كبيرة في الثقافة الأمازيغية.



وتعدّ عمروش أول كاتبة جزائرية تنشر رواية باللغة الفرنسية في العام 1947 بعنوان "زهرة شمّ النسيم السوداء" أو "جاسانث نوار"، وتناولت في هذا الكتاب حياة والدتها خلال فترة مراهقتها في مدرسة داخلية للبنات.



وكانت عمروش تُوقع كتاباتها باسم مارغريت تاوس، وهو اسم والدتها، التي لطالما عبّرت عن امتنانها الكبير لها نظراً لمساهمتها في إثراء الثقافة الأمازيغية من خلال القصص والحكايات والأغاني. وسارت عمروش على خطى والدتها الموسيقية من خلال ترديد الأغاني الأمازيغية، وقامت بتسجيل ما يقرب من 10 أسطوانات لأغانٍ تقليدية أمازيغية. -وكالات