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فرنسا أول دولة في العالم تعترف بدستورية الإجهاض

3/5/2024 2:39:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في قرار وُصف بـ"التاريخي"، بات حق الإجهاض دستورياً في فرنسا، بحسب ما صادق عليه البرلمان الفرنسي بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وأيد أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ هذه الخطوة بأغلبية ساحقة، بلغت 780 صوتاً مقابل 72، في تصويت مشترك خاص بمجلسي البرلمان في قصر فرساي، الذي يقع على مشارف باريس.


ويلقى الحق في الإجهاض قبولاً على نطاق أوسع في فرنسا مقارنة بالولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى. وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.


وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون عام 1974، والذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت.


ودفع قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستورياً في الإجهاض، في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.


وبعد التصويت الذي جرى اليوم، ستنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".

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