جيد لمرضى القلب والسكري.. أبرز المنافع الصحية والتجميلية للحلزون

إذ يساعد هذا النوع من الزواحف على تخفيف التجاعيد ومحاربة الشيخوخة، كما أن شوربة الحلزون جيدة لرفع حرارة الجسم خلال فصل الشتاء وجيدة خلال فترة الدورة الشهرية عند البنات، إلا أنه ينصح بعدم تناولها للنساء الحوامل، وذلك بسبب مكوناتها التي قد تتسبب في الإجهاض.



لكن هذا الاستخدام المكثف له في المغرب تسبب في بداية انقراضه، وهو ما يهدد بانقطاعه بالكامل، وذلك يعود إلى غياب القوانين، فحسب الخبراء الزراعيين في المغرب تعتبر الممارسات الخاطئة من قِبل الأشخاص الذين يقومون بجمع الحلزون بشكل غير قانوني تتسبب في عدم تزاوج هذه الزواحف؛ ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الحلزون البري.



هذا الخطر قد يسود المنطقة بصفة عامة ليس فقط في المغرب؛ إذ من الممكن أن تتسبب هذه التصرفات غير القانونية في انقراض الحلزون في كل من المغرب والجزائر، وذلك بسبب أن الحلزون يحتاج إلى بيئة رطبة، إلا أن خطر الجفاف الذي يهدد دول شمال إفريقيا وندرة الموارد المائية، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في تراجع عدد الحلزون في المنطقة خلال السنوات الماضية.



وحسب نفس المصدر، يصدر المغرب قرابة 90% منه سنوياً إلى أوروبا؛ ما يعد مصدر دخل مهماً للتعاونيات والجمعيات التي تشتغل بشكل منظم مقابل من يعمل بعشوائية، من دون احترام لمواعيد ومراحل تجميعه خلال السنة.



كما دعا الخبراء إلى ضرورة إيلاء عناية أكثر بهذا المجال، وإلى التأطير العلمي لطرق التعامل والاستثمار، بعيداً عن هاجس تحقيق الربح المادي السريع الذي يساهم إلى جانب العوامل المناخية في تعرض الحلزون للانقراض.



ويعد المغرب أول المصدرين للحلزون نحو دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما إسبانيا والبرتغال وفرنسا ثم إيطاليا، وقد تعرضت هذه الثروة الحيوانية لاستنزاف كبير، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا التي كانت تعد أهم مصدر للحلزون.



دور الحلزون في الطبيعة

تلعب الحلزونات دوراً بالغ الأهمية في الأنظمة البيئية، حيث تسهم بشكل ملموس في عدة جوانب من البيئة الطبيعية، موفرة بذلك مثالاً حياً على الترابط الوثيق بين مختلف مكونات الطبيعة. من خلال تحليلها للمواد العضوية، مثل الأوراق الميتة والنباتات الساقطة، تقوم الحلزونات بدور محللات فعالة، مساهمة في دورة المواد العضوية وإعادة تدوير المغذيات الضرورية لخصوبة التربة.



إضافة إلى ذلك، يشكل الحلزون حلقة مهمة في السلسلة الغذائية، إذ تعتبر فريسة لعدد من الحيوانات مثل الطيور والثعالب والحشرات الكبيرة، مما يسهم في تحقيق التوازن البيئي. لكن دورها لا يقتصر على ذلك، فهي تعمل أيضاً كمؤشرات بيئية؛ حيث يمكن أن يشير وجودها أو غيابها إلى تغيرات مهمة في النظام البيئي، كالتلوث أو تغير المناخ.



بالنسبة للتنوع البيولوجي، فإنها تساهم في تلقيح النباتات، خصوصاً في البيئات الرطبة، عبر نقل حبوب اللقاح بين الأزهار أثناء بحثها عن الغذاء، وبالتالي دعم عملية التكاثر النباتي. كما أنها تلعب دوراً في التحكم بالنباتات، سواء بتغذيتها على النباتات الغازية أو المفرطة، على الرغم من أنها قد تشكل تهديداً للمحاصيل والنباتات الأصلية في بعض الأحيان.



تعزيز هذه الكائنات للتنوع البيولوجي يبرز أهميتها في الحفاظ على نظم بيئية صحية ومتوازنة. كل نوع منها له دوره الخاص الذي يساهم في غنى وتنوع هذه النظم، ما يجعلها عناصر حيوية ليس فقط في تعزيز خصوبة التربة وتوازن السلسلة الغذائية، بل أيضاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وجود الحلزونات وصحتها يعدان بمثابة مؤشرات هامة لصحة البيئة الطبيعية، ما يستلزم الاهتمام بحمايتها والحفاظ عليها كجزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى حماية كوكبنا.



فوائد الحلزون التجميلية









تكتسب مستخلصات الحلزون شعبية متزايدة في عالم التجميل؛ نظراً لمجموعة الفوائد الواسعة التي تقدمها للبشرة. هذه المستخلصات معروفة بقدرتها على ترطيب البشرة بعمق، ما يجعلها أكثر نعومة ومرونة. كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحسين مظهر الندبات والتجاعيد عبر تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يساعد في استعادة البشرة لمظهرها الشبابي والحيوي.



بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مستخلصات هذا الكائن خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا، مما يجعلها علاجاً فعالاً لمشاكل البشرة المختلفة مثل حب الشباب والاحمرار.



إلى جانب ذلك، تعزز هذه المستخلصات من تجديد خلايا البشرة، مما يعطي بشرة أكثر نعومة وإشراقاً. وهي توفر أيضاً حماية ضد الأضرار البيئية بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيها، وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحة وجمال البشرة على المدى الطويل.



من فوائدها البارزة أيضاً تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث تساهم في تقليل البقع الداكنة ومنح البشرة مظهراً أكثر تجانساً وإشراقاً. فمستخلصات الحلزون مفيدة كذلك في تسريع عملية الشفاء الطبيعية للبشرة، ما يجعلها مكوناً مثالياً للمساعدة في تعافي الجروح الصغيرة، الخدوش، أو التهابات البشرة.



بفضل هذه الفوائد المتعددة، أصبحت مستخلصات الحلزون مكوناً شائعاً في العديد من منتجات العناية بالبشرة، مثل الكريمات والسيرومات والأقنعة والمستحضرات، مقدمة حلولاً فعالة لتحديات البشرة المتنوعة.



فوائد الحلزون العلاجية

للحلزون منافع علاجية إلى جانب منافعه التجميلية، إذ يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو التخفيف من أعراضه وذلك عن طريق معالجة السبب الأساسي، حيث يعتبر مصدراً ممتازاً للحديد، وتحتوي حصة واحدة منه على 22% من الكمية اليومية الموصى بها من الحديد، كما أن الحديد يساعد في تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر.



يعد هذا الكائن جيد أيضاً لمرضى القلب؛ إذ يحتوي على الأوميغا 3 الدهنية والتي تساعد على تحسين صحة القلب والتقليل من خطر الوفاة الناتجة عن هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك يساعد الحلزون على خفض ضغط الدم وتقليل تخثر الدم والحفاظ على ثبات ضربات القلب.



بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الأخير على نسبة دهون أقل بكثير بالمقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، وبالتالي يمنح الجسم حاجته من البروتين دون إضافة عبء الدهون الضارة.



أما بالنسبة للمصابين بالسكري قد يساهم الحلزون في علاج السكري، حيث كشف علماء من جامعة يوتا الأمريكية عن قيامهم بتطوير لأصغر نسخة حول العالم من هرمون الأنسولين بواسطة سم الحلزون البحري المفترس، والذي يمكن أن يستخدم في إنتاج أدوية لعلاج مرض السكري الآمنة والفعالة، حيث يمكن أن يساعد هذا السم في خفض مستويات السكر بالدم دون آثار جانبية.



كافيار الحلزون

تعتبر تربية الحلزون فرصة كبيرة للاستثمار في المجال القروي، حيث تقدم هذه المشاريع تخصصات متعددة تمكن المربي من العمل عليها، كبيع بيض الحلزون، أو ما يسمى بـ "كافيار الحلزون" الذي يصل سعره إلى حوالي 3000 دولار للكيلوغرام الواحد، أو بيع لعابه مقابل 250 دولاراً للكيلوغرام الواحد.



حسب موقع "globalseafoods" الأمريكي، شكّل هذا النوع من الكافيار جزءاً لا يتجزأ من التراث الطهوي الأوروبي، خاصةً في فرنسا، حيث احتُفي بالقواقع لقيمتها الغذائية العالية. يتميز هذا المنتج الفاخر بعملية استخلاص دقيقة، تبدأ بجمع بيض القواقع الناضجة وتنتهي بحفظه بعناية فائقة للحفاظ على نكهته الفريدة وقوامه الرقيق، مما يضمن انفجار كل لؤلؤة صغيرة بطعم استثنائي.



يُعد هذا النوع نت الكافيار تجربة حسية بامتياز، تجمع بين النكهات الآسرة والملمس الناعم الذي يذوب في الفم، محرراً مزيجاً من الطعم اللذيذ والحلو.

يستمتع به الذواقة سواء كوجبة مستقلة أو كإضافة مميزة تعزز أطباقاً أخرى، مما يرفع من شأن الإبداع الطهوي.



فضلاً عن غناه بالنكهات، يقدم هذا الكافيار فوائد صحية متعددة، كونه مصدراً غنياً بالبروتينات، أحماض أوميغا 3 الدهنية، والفيتامينات. هذه العناصر الغذائية تسهم في تعزيز الصحة العامة، دعم وظائف المخ، صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية الجهاز المناعي، كما أنه يتمتع بمحتوى منخفض من الكوليسترول والسعرات الحرارية، ما يجعله خياراً مثالياً للمهتمين بأنظمتهم الغذائية.



تتوسع استخدامات الكافيار في عالم الطهي، حيث يُستخدم كزينة للسلطات، طبقة علوية للمقبلات، أو كإضافة رائعة لأطباق المعكرونة، إضافة إلى كونه مرافقاً مثالياً لأطباق المأكولات البحرية. هذا التنوع يؤكد الدور الذي يلعبه كافيار الحلزون في إثراء عالم الطهي بنكهاته الدقيقة وفوائده الصحية، مما يجعله عنصراً فريداً يجسر بين الماضي والحاضر في سلسلة الإبداعات الطهوية.



يختلف كافيار الحلزون عن كافيار السمك في كل من المذاق والشكل؛ إذ تعتبر حبات كافيار الحلزون أصغر وأكثر تميزاً في المذاق بالمقارنة مع كافيار السمك. -عربي بوست