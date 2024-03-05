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عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل تدريجيا بعد عطل مفاجئ

3/5/2024 2:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عادت منصات (فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر) للعمل تدريجيا؛ بعد عطل مفاجئ ضرب المنصات.
وكان مستخدمون قد شكوا من تعطل تطبيق (فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر) عن العمل بشكل مفاجئ، الثلاثاء، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى أشهر مواقع التواصل الاجتماعي.


ومحليا شكا مستخدمون من تعطل عمل منصات اجتماعية منها (فيسبوك وإنستغرام) دون معرفة سبب ذلك.


وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات عبر منصة "إكس" إن المنصات التعريفية بما في ذلك Facebook وInstagram وMessenger وThreads تواجه حاليًا انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.

وأفاد موقع "داون ديتيكتور " الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل (فيسبوك وإنستغرام) المملوكين لشركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين.


كما ذكر حساب مرصد الإنترنت الذي يتتبع الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أن (فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر) تواجه حالياً انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.


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