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متحدثون: أدب المقاومة شهادة على قوة الكلمة والتغيير

3/5/2024 2:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- رأى متحدثون أن أدب المقاومة يمثل شهادة على قوة الكلمة والتغيير وتحدي القمع، والحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعوب، عبر سياقات تاريخية مختلفة. وبينوا أن أدب المقاومة هو كل موقف يتخذه الإنسان المثقف المبدع في مواجهة الظلم والاستبداد للدفاع عن القيم الإنسانية والحرية والكرامة والهوية.
وأكد المشاركون، في ندوة بعنوان "الأدب المقاوم"، التي أقامها صالون المنتصف بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي، تحدثت فيها الدكتورة دلال عنبتاوي، والشاعر محمد نصيف، أن الكلمة واللوحة والعمل الدرامي والمسرحي تعمل على حشد طاقات الشعوب وتحريضها على الإقدام والتصدي لمواجهة ظلم الطغاة.
دلال عنبتاوي، رأت أن أدب المقاومة يشمل نضالات متنوعة من أجل التحرر في جميع أنحاء العالم. ومثال ذلك المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، التي واجه الكتاب فيها بشجاعة الظلم الممنهج ضدهم وضد شعوبهم، مبينة أن الأدب الفلسطيني يبرز كشكل قوي من أشكال المقاومة، حيث يجسد تعقيدات التهجير والمنفى.
وأشارت عنبتاوي إلى أن الكتاب الفلسطينيين تؤرخ تجاربهم من خلال الروايات والشعر والمذكرات، ويحافظون على الذاكرة الجماعية، ويتحدون الروايات السائدة التي تهمش أصواتهم. ومن أعمال المؤلفين المشهورين مثل محمود درويش إلى الروايات المعاصرة، يقف الأدب الفلسطيني بمثابة شهادة على الصمود ودعوة للتضامن الدولي.
ونوهت عنبتاوي إلى أن مصطلح "أدب المقاومة"، أطلقه المثقف الشهيد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، في أعقاب نكبة 1948، لافتة إلى أن أدب المقاومة هو "الأدب الذي يهتم بالكتابة عن أوضاع فلسطين تحت وطأة الاحتلال، ويشتمل على الشعر والنثر والقصة والمسرح، والفنون الأدبية كافة التي تعد من أهم الأسلحة الفتاكة للشعب الفلسطيني، وصوت الشعب الحر الثائر ضد الاحتلال والقمع والقهر".
ورأت عنبتاوي أن أدب المقاومة هو شهادة على قوة الكلمة في التغيير، وتحدي القمع، والحفاظ على الذاكرة الجماعية، وعبر سياقات تاريخية مختلفة، وكان الأدب عبر التاريخ بمثابة أداة فعالة للتعبير عن المظالم، واستعادة الهوية، وحشد الدعم لحركات المقاومة. ولعب الأدب دورا محوريا في تشكيل الحركات الاجتماعية وتعزيز قضية العدالة، ومن خلال الشعر والروايات والمقالات والمذكرات.
واستعرضت عنبتاوي أشكال الأدب المقاوم مثل: الأرشيفيات التي رأت أنها تلعب دورا حاسما في الحفاظ على التاريخ، والمسرح الذي يعكس التيارات الاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع. أما التصوير الفوتوغرافي، فهو أداة قوية عبر التاريخ لمعارضة الحرب والعنف والأنظمة القمعية ومواجهة العنصرية والأعراف المتعلقة بالجنسين.
وكذلك الأفلام التي تعد أداة لتحدي الروايات والتاريخ السائد، وخاصة للتعبير عن معارضة الحرب والعنف، والموسيقا التي تتميز بألحان واضحة ومتكررة تستخدم للتعبير عن حركات المقاومة والحركات الاجتماعية، لتحفيز العمل الجماعي ولتقديم النقد لعمليات القتل والإعدام من قبل المحتل.
وخلصت عنبتاوي إلى أن أدب المقاومة يشتمل على نضالات متنوعة من أجل التحرر في جميع أنحاء العالم. ومثال ذلك المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ويعد أدب المقاومة الفلسطينية استثناء وشديد الخصوصية، لأنه يتناول قضية وطن مسلوب منذ 75 عاماً، فالقضية حاضرة بجميع ملفاتها ومثلها تماماً، فكل ما قيل وكُتب سابقاً، ما يزال فعلاً مضارعاً مستمراً حتى اللحظة يروى بتزامن دقيق هذه المأساة الإنسانية المروعة، وذلك الانتهاك المسترسل والاعتداء الذي لا يتوقف تجاه الشعب الفلسطيني ولأن الضوء لم يغادر هذه القضية ولن يغادرها مطلقاً فأدب المقاومة حي وللأبد.
فيما استعرض الشاعر والإعلامي العراق محمد نصيف مفهوم أدب المقاومة، قائلا "هو كل موقف يتخذه الإنسان المثقف المبدع في مواجهة الظلم والاستبداد للدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة، لا سيما الحرية والكرامة والهوية. طرق المواجهة تتعدد، فمنها ما يكون بالسلاح ومنها ما يكون بالكلمة والفن، وهذا الشكل الأخير غالبا ما يأتي رديفا للعمل المسلح ومؤازرا له، فالكلمة واللوحة والعمل الدرامي والمسرحي لها تأثير عميق في حشد طاقات الشعوب وتحريضها على الإقدام والتصدي لمواجهة ظلم طغاة أو عدوان أو احتلال وتأريخ الصراع في وطننا العربي حافل بأشكال أدب المقاومة.
وتحدث نصيف أن النضال الطويل لشعوبنا العربية ضد الاحتلال ثم الاحتلال الصهيوني وصفحات البطولة لشعبنا الفلسطيني ضد الصهاينة منذ أكثر من سبعة عقود، أنتج رصيدا واسعا من أدب المقاومة تجسد بعضه شعرا وبعضه نثرا وبعضه فنا. فلقد زخر تأريخ النضال بآلاف الدواوين الشعرية التي أرخت للمواقف العربية الحرة وآلاف الروايات والقصص والمسرحيات وكم لا يحصى من الفن التشكيلي ورسوم الكاريكاتير.
ثم تحدث نصيف عن الأدب المقاوم في العراق، قائلا "على مستوى الشعر، هناك شعراء العراق الذين تبنوا موقف الرفض للظلم والفساد والتبعية للاحتلال، وفي مقدمتهم معروف عبد الغني الرصافي، فلطالما كان هذا الشاعر متمردا مواجها هاجيا حكومات الاحتلال البريطاني، وكذلك الشاعر بدر شاكر السياب الذي عاش بعيدا عن العراق رافضا الوضع الذي المزري الذي يمر به آنذاك".
وأشار نصيف إلى الاحتلال الأميركي الهمجي للعراق؛ حيث انطلقت المقاومة المسلحة، وكانت أقوى فصولها حدثت على أرض الأنبار، وخاصة مدينة الفلوجة، وشهد العالم بسالة العراقيين في هذه المدينة والمدن الأخرى التي أحرقت الأرض تحت أقدام علوج الغزو الأميركي، وكعادة كل الشعوب التي تقاوم الظلم والاستبداد بالبندقية، فإنها تردف فعل البندقية بفعل القلم، فقد تضافر الشعر والأهازيج مع رشق الرصاص.
واستذكر نصيف الشاعر الشهيد محمد سعيد الجميلي الذي جمع بين العمل المسلح والأدب المقاوم، فكان يحمل البندقية ليقاتل الاحتلال الأميركي وينظم الشعر في آن معا، ومن قصائده المشهورة "جرح بغداد". فالشاعر المقاوم كان يصرخ من جرح بغداد وفي الوقت نفسه يبكي على القدس، وكل شعراء العراق الأحرار كتبوا لجرح فلسطين. وكذلك فارس الكلمة والموقف الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد الذي ظل ثابتا على موقفه الحر حتى لفظ آخر أنفاسه، فكتب وهاجم الاحتلال والخونة في الكثير من القصائد.
وتحدث نصيف عن رواية مكي النزال القصيرة التي جاءت بعنوان "كاميرا الحب والحرب"، فيها استعاض النزال بالكاميرا عن القلم ليستثمر كل الأدوات المتاحة، بغية توثيق جرائم الاحتلال والأحزاب المجرمة والعصابات المارقة والضالة التي عاثت فسادا في بلاد الرافدين منفذة المخططات الصهيونية-الصفوية ليسجل جرائمها المرتكبة في الفلوجة وبغداد والمدن التي استطاع أن يمر بها حينذاك.

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