بعد ابتعادها 5 سنوات.. مارغو حداد تشارك بـالدوار العاشر في رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمّان- تطل الفنانة الأردنية الدكتورة مارغو عطا الله حداد على المشاهدين عبر شاشة التلفزيون الأردني في شهر رمضان المبارك، من خلال مشاركتها بالمسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر"، بعد ابتعادها عن التمثيل خمس سنوات.

وكان آخر حضور للفنانة حداد في الفيلم المصري "بيت ست"، مع عدد من الممثلين المصريين والذي أنتج عام 2019، بعد أن اختارته "نتفليكس" لعرضه على شبكتها ضمن مجموعة من الأفلام والمسلسلات.

ويتولى إدارة إخراج المسلسل "الدوار العاشر" المخرج الأردني محمد لطفي ومن تأليف الكاتب الدكتور محمد البطوش ومن إنتاج التلفزيون الأردني، والمشرف العام على المسلسل مدير التلفزيون رائد عربيات.

وتم تصوير حلقات "الدوار العاشر" المكونة من ثلاثين حلقة في العديد من المواقع الأردنية، ويجتمع في العمل نخبة من نجوم الدراما الأردنيين من أبرزهم: منذر رياحنة، مارغو حداد، صفاء سلطان، ماهر خماش، ساري الأسعد، محمد الإبراهيمي وغيرهم، وكما يضم العمل فريقا عالميا شارك في صناعة أفلام سينمائية في هوليوود في الأمور التقنية كمدراء التصوير والإضاءة.

وتلعب الفنانة حداد شخصية "داليا" في المسلسل الذي يطرح العديد من القضايا الاجتماعية، والذي أيضا يقع في خانة أعمال الحركة والإثارة والمطاردة البوليسية في خطوط تشويقية في أحداث إنسانية تجمع بين عبد المجيد وزوجته داليا في قصة حب تلقائية في حي فقير سرعان ما انتهت في حي برجوازي، وفق ما ذكرته في سياق حديثها لـ " الغد".

وتشير حداد إلى أن هذا العمل ليس بالهين، لأنه يحتوي على مشاهد ضخمة لمكافحة المخدرات على الحدود بإمكانيات وآليات ضخمة.

ولا تخفي الفنانة أن ابتعادها عن التمثيل لتلك الفترة يعود لنمطية وتكرار معظم الأدوار التي أدتها ولم تضف على مسيرتها أي شيء جديد، موضحة، "ما جعلني ابتعد تلك الفترة واتفرغ لمهنة التدريس في الجامعة، ولأنها فعلياً بحاجة إلى من يدفعها للعودة من خلال البحث عن الشغف وتقديم شخصية مختلفة لم تظهر فيها من قبل".

وتشير إلى الدور الذي لعبه الفنان منذر رياحنة ومخرج العمل محمد لطفي بدخولها فى منظومة العمل كعنصر أساسي ومشارك فعال، لأنها شعرت بأن الوقت حان لتطل على جمهورها من جديد، مع وجود مخرج مبدع، ونجم كبير، يشاركانها ثنائية جديدة، خاصة أن الشخصية التي تقدمها جديدة بكل تفاصيلها، مبينة أن الشخصيات التي تقدمها بالأعمال الدرامية تقرأها بتأن وتعيش أدق تفاصيلها، وهذا بحد ذاته يعطيها إصرارا على تقمص شخصية الدور الموكل لها.

وتلفت حداد، وهي عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، إلى ضرورة أن يكون الممثل فنانا بالروح لا بالمعنى المادي للمهنة، وأن يؤدي شخصياته التمثيلية بتوق البدايات، رغم سنوات تجربته الفنية الطويلة، وأن يؤدي كل الشخصيات الموكلة له بهمة وحيوية واجتهاد في تكريس أدواره التمثيلية المتعددة، دون أن يكون أسيرا للنمطية في الأداء أو الشخصيات والقدرة على الخلق والإبداع وكاريزما الحضور.

وتحدثت حداد عن تجربتها في مجال الإشراف على مشاريع طلبة قسم صناعة الأفلام في الجامعة الأميركية بمادبا، معتبرة أن مشروعات أفلام التخرج تمنح الطلاب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في مجال تخصصهم وتنفيذه ميدانيا؛ ليكونوا جاهزين للانضمام لسوق العمل، كما تحظى مشاريع تخرج الطلاب على اهتمام ودعم من إدارة الجامعة ما يعطي حافزا للطلبة للعمل بجدية على مشاريعهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر ومستقبل مشرق لهم في مجال صناعة الأفلام.

ولفتت حداد أنظار الجمهور العربي والأردني من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات والمسرحيات الناجحة منها مسلسل "اوركيدا"، مع الممثل جمال والمخرج حاتم علي، ومسلسل "السلطان والشاه" مع النجمين محمد رياض ومادلين مطر، ومسلسل "الطريق إلى كابول" و "سر النوار" و"خيوط الظلام" و"الطريق الوعر" و "طائر الشوك" والمسلسل البدوي "شوق" الذي جمعها بالفنان الراحل ياسر المصري.









الفنانة مارغو حداد-(من المصدر)



