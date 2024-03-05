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الفنانة مارغو حداد-(من المصدر)

3/5/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتمتع الأناناس بشعبية كبيرة بسبب رائحته الفريدة وطعمه الحلو. ويعتبر مصدرا غنيا بالمعادن والفيتامينات التي تقدم عددًا من الفوائد الصحية. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من المركبات النشطة بيولوجيًا والألياف الغذائية.
ويعتبر الأناناس المصدر الوحيد المعروف لإنزيم "البروميلين" الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. كما يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والحديد والمنغنيز والألياف.
ولا تنسى أن تكثر من تناول الفاكهة خلال فصل الشتاء، بسبب ما تحويه من فيتامينات، وتحديدًا فيتامين (سي).
ويساعد فيتامين (سي) الجسم على:
- امتصاص الحديد من الطعام.
- إنتاج الكولاجين.
- تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى.
- الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
الحماية من الكدمات.
- الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح.
- الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
- منع التجاعيد.
- حماية القلب.
- زيادة قوة الدماغ.
- حماية النظر.
استخدامات الأناناس في الطبخ
في بعض الأحيان، قد لا تنتهي عملية طبخ اللحوم عادة بالنتائج المرجوة والمطلوبة، أي بالحصول على لحم مطبوخ، وطري، ولين.
وإذا كنت تواجه هذا الواقع، فقد تمثل فاكهة الأناناس الحل.
وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"HealthySD" في أميركا أن فاكهة الأناناس تحتوي على إنزيم، أسوة بالكيوي والبابايا، يجعل اللحوم أكثر طراوة.
ولكن، تزول فعالية هذا الإنزيم بمجرد تسخينه. لذلك، لن تتمتع الأصناف المعلبة بالخاصية نفسها.
وإذا كنت تظن أن الأناناس مجرد فاكهة عادية، فأنت مُخطئ!
فالأناناس كان يستخدم كرمز للحظ، حيث يزين الناس منازلهم، حتى تؤتي جهودهم ثمارها. وفي بعض الثقافات، تقدم هذه الفاكهة هدية لافتتاح مشروع تجاري جديد، على سبيل المثال.

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