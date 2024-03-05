في رمضان.. المشاهد يترقب أعمالا أردنية نوعية تحاكي واقع المجتمع

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

عمان- تفرض الأعمال الأردنية وجودها في سباق الدراما العربية خلال شهر رمضان، حيث أنتجت مجموعة من المسلسلات النوعية، ويتوقع أن تجد رواجاً وقبولاً في المجتمع الأردني والعربي على حد سواء، وبخاصة ذات الطابع البدوي منها.

ومن إنتاجات التلفزيون الأردني، سيتم عرض مسلسل "الدوار العاشر"، بتوقيع المخرج محمد لطفي، وتأليف محمد البطوش، وبإشراف مباشر كذلك من مدير عام التلفزيون الأردني رائد عربيات، ومشاركة الفنانين؛ منذر رياحنة، صفاء سلطان، ماهر خماش، ساري الأسعد، مارغو حداد ومحمد الإبراهيمي ومجموعة من الفنانين الأردنيين.

العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن طبيعة المسلسل من خلال مجموعة من المقاطع "البرومو" التي تبين ملخص أحداث المسلسل، الذي وصفه التلفزيون الأرني بأنه أضخم إنتاج للعام 2024، وتم تصويره بأماكن عدة في المحافظات، كما في مدينة ماحص في البلقاء، ويتناول حبكة من القصص اليومية التي يعيشها أحد المواطنين (منذر رياحنة سائق التاكسي)، وتتفرع منها الكثير من الأحداث التي تدخله في شباك العديد من القضايا والجرائم والأحداث غير المتوقعة.

نقيب الفنانين الأردنيين الفنان والمخرج محمد يوسف العبادي، تحدث لـ"الغد" عن الدراما الأردنية في رمضان، مشيرا إلى أن مسلسل "الدوار العاشر" يعد باكورة إنتاج التلفزيون الأردني لهذا العام، بقصته الدرامية التي يتناولها، وجلها تتحدث عن قضايا محلية بحتة تلامس حياة الناس، ولكن كان أبرزها قضية المخدرات، التي تعد إحدى القضايا التي لها تاثير مجتمعي وإقليمي في الأردن، خاصة بعد وجود العديد من التقارير الإعلامية والتصريحات الرسمية التي تتعلق بخطورة هذه الآفة وتأثيرها على المجتمع المحلي، وتتداخل في أحداث المسلسل العديد من القضايا المحلية وما بها من عادات وتقاليد وقيم.

ويتأمل العبادي أن يعيد هذا العمل الدرامي المسلسلات الى واجهة العروض الرمضانية، بعد سنوات من الانقطاع الإنتاجي لأعمال ضخمة، وأن يكون "الدوار العاشر" وغيره من الدراما الأردنية قادرة على تغيير المنحى الدرامي وتوجيه المجتمعات، وأن يدرك أصحاب القرار أهمية الفنون في تثقيف المجتمع، كما في باقي الدول، على تمرير المعلومة من خلالها وتأثيرها على الذائقة المجتمعية بواسطة "الدراما".

وكانت نقابة الفنانين قد نشرت خبراً بأن نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، يرافقه مجموعة من الفنانين، قاموا بزيارة الى موقع تصوير "الدوار العاشر" للوقوف على سير عملية التصوير آنذاك، وتقديم الدعم والتشجيع لفريق العمل، الذي بذل جهداً كبيراً للوصول إلى "حبكة درامية مشوقة".

ولطالما كانت الدراما الأردنية، وبخاصة البدوية منها، حاضرة بقوة على معظم الشاشات العربية، وأبرزها دول الخليج، التي تجد في الدراما البدوية الأردنية، الرصانة في الأداء، واللهجة القريبة من البيئة العربية، والإخراج والديكور المميز، وخلال هذا الموسم، يتوقع أن يكون لمسلسل "العيدروس"، حضور بارز في سباق الدراما الرمضانية.

"العيدروس" الذي يأتي من إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية، وهو مقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته، يتوقع أن يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العربي، وسيتم بثه عبر قنوات فضائية عدة، ويحمل توقيع المخرج بسام المصري، والكاتب مصطفى صالح، ومن بطولة مجموعة من الفنانين، أبرزهم نادرة عمران، حابس حسين، خالد الغويري، دانا جبر، ناريمان عبد الكريم، محمد الإبراهيمي، لونا بشارة، علي عليان، خالد جزاع، رفعت النجار، مصطفى أبو هنود، شاكر جابر، منذر خليل، داوود عفيشات، صلاح الحوراني، إسحاق الياس، كاترين علي، عمر حلمي، هاني الخالدي ومعتز اللبدي.

الفنان الأردني، صاحب الحضور المميز في المسلسلات الأردنية، وبخاصة ذات الطابع البدوي منها، حابس حسين، تحدث لـ"الغد" عن دوره في هذا العمل، وقال "إن مسلسل "العيدروس" تم الانتهاء من تصويره قبل سنة تقريباً"، مشيداً بالدور الذي تقوم به مجموعة المركز العربي الإعلامية كحاضنة للفنان الأردني، وتقوم بإنتاج أعمال جيدة وكبيرة بإشراف طلال عدنان العواملة منذ ما يقارب أربعة عقود، ما أسهم في تصدير الفن الأردني إلى العالم العربي، ليبقى الفنان الأردني في حاضرة الأردن والعرب.

ووفق حسين، فإن "العيدروس" هو عمل بدوي يتحدث عن قبيلتين رئيسيتين؛ إحداها يقودها الشيخ سلطان، الذي يلعب دوره الفنان خالد الغويري، والأخرى يكون حسين (الشيخ مرشود) هو شيخ القبيلة، ويكون هناك الكثير من الأحداث التي تدور في القبيلة ذاتها أو مع القبائل الأخرى، ويكون هناك حبكة درامية بدوية، فيها الكثير من التشويق والأحداث المتتالية التي تجذب الجمهور حتى آخر لحظاته.

ويشيد حسين، كذلك، بأحد الفنانين الواعدين في العمل، وهو عون العجارمة، الذي يقوم بدور درامي مميز في العمل، ويتميز بالنباهة والوعي والثقافة في الأداء، وهو إحدى ركائز العمل، الذي يقوم (الشيخ مرشود) بتربيته، وعندما يكبر يقوم بدوره منذر خليل مصطفى، وتدور الأحداث بتسلسل زمني "شيق" وتشابك في الأحداث، حتى يعود الحق لأصحابه، وتنشأ كذلك فيها قصة حب تنثر المشاعر بين سطور الأحداث.

ويؤكد حسين أن "العيدروس" عمل فني مشوق جداً، والأحداث الدرامية فيه تلامس العادات والتقاليد والموروث البدوي الأردني، ويتغنى بالمروءة العربية، ويقول إنه استمتع بالعمل بشكل كبير، خاصة وأنه يلامس الحياة البدوية العربية التي تتشابه في العادات والتقاليد، والنخوة والشهامة، وبخاصة فيما يتعلق بعادة "الدخالة البدوية وطلب العون من شيخ القبيلة"، خاصة وأنها تمثل مروءة العرب وقدرتهم على حماية الحقوق وإصلاح ذات البين إن أمكن.

وقال حسين، إنه تشرف بالعمل مع مجموعة مميزة من الفنانين، لما يقارب فترة الثمانية أشهر من التصوير، تحت إشراف المخرج الأردني القدير بسام المصري، الذي قام بالعمل في إخراج مجموعة مميزة من المسلسلات العربية البدوية المميزة، كما في نمر العدوان، وعطر النار، وتوم الغربة، والعديد من الأعمال، وبخاصة البدوية منها، والريفية، ونأمل أن يحظى "العيدروس" بإعجاب الجمهورين العربي والأردني على حد سواء.

مجموعة المركز العربي الإعلامية، كانت قد أصدرت بياناً خاصاً حول مسلسل "العيدروس" والأماكن التي تم التصوير فيها، وتعددت ما بين قرى ومحافظات المملكة، بإمكانيات كبيرة، لإظهار الصورة البارزة والمميزة وإظهار جماليات الصحراء وتفاصيلها وقيمها الاجتماعية والثقافية، "وإعلاء القيمة الإنسانية والفنية وانتصار الخير، التي من شأنها أن تضيف إلى المشاهدين أبعاداً إنسانية بسبب وقعها الإيجابي على مشاعرهم وأفكارهم"، وفق البيان.

"حكاية لونا"، هو أيضاً مسلسل أردني، ينتظر الكثيرون بثه، بعد أن تم طرح "برومو" للإعلان عن المسلسل والأحدات التي تقوم عليه، من إخراج الأردني ليث حجاوي، والكاتب سليمان أبو شارب، ويتشارك فيه مجموعة من الفنانين الأردنيين والعرب، منهم عبير عيسى، حبيب غلوم، منذر رياحنة، لونا بشارة، هيفاء حسين، رفعت النجار، ليلى السلمان، تركي الكريديس، رانيا فهد وعمر الضمور.

أحداث المسلسل الدرامية تدور حول تبعات "مرض السرطان"، وما يمكن أن يشعر به المريض، وكيف يتعامل معه المجتمع المحيط، والنظرة السوداوية حول المرض، في الوقت الذي ستقوم به مجموعة من الشباب والفتيات، بالتصدي لتلك الفكرة، وذلك من خلال قصة إنسانية درامية تدور فيها الكثير من الأحداث، التي تم تصويرها في مناطق عدة في المملكة.

ومن المسلسلات الأردنية ذات الطالبع البدوي التي سيتم عرضها في رمضان، مسلسل "حرائر البادي"، الذي يعرض في حلقات منفصلة في الطرح، وفي كل حلقة يكون هناك قصة حول نزاع بإحدى القبائل، ويقوم شيخ القبيلة بفض النزاع بين الطرفين من خلال أحكام وعادات أهل البادية. المسلسل من بطولة جولييت عواد، هيا عبد الغني، سهير فهد، محمد المجالي، ووسام البريجي، وإخراج سائد بشير الهواري.

إلى ذلك، وكالمعتاد، يتم عرض مجموعة من المسلسلات الأردنية الكوميدية التي تلقى رواجاً في كل عام، بين أوساط الجمهور الأردني، ليكون أبرزها لهذا العام مسلسل "أختي وخلفتها"، من إخراج المصري علاء إسماعيل، حيث تم الإعلان عن بثه عبر قناة "رؤيا"، من بطولة عمر زوربا، هند حامد، عدي خليفة، زين فاخوري، حنين عزام والطفل زين الرجوب.

أحداث كوميدية، في شخصية سامي، الذي يقوم بدوره زروبا، تمر به بعد أن تعود شقيقته المنفصلة إلى بيته مع أطفالها، ما يحدث تغييرا كبيرا في حياته، وتفاصيل كثيرة تحدث تقع في قالب كوميدي، حيث اعتاد الجمهور على شخصية زوربا الذي قدم العديد من الأعمال السابقة والإفيهات التي تطرح قضايا اجتماعية محلية، ولكن بـ"الكوميديا".







