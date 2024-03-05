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منح دراسية للأردنيين من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة (رابط)

3/5/2024 2:39:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر (3) منح دراسية مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2024-2025 في برنامج الماجستير بتخصصات (علوم الطب الجزيئي، ماجستير علوم في علم الوراثة الطبية، ماجستير علوم في علم الأعصاب، ماجستير علوم في التكنولوجيا الحيوية).
وبحسب الوزارة، تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة).

ويشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS H, TOEFL IBT) بعلامة لا تقل عن (6).

وتاليا تفاصيل آلية التقديم:

بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقديم طلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

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ولمزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:

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ملاحظات:

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 14-5-2024.

- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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