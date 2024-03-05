الأردن يدعم ترشح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والآثار المصري السابق،
والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
"اليونسكو"، الدكتور خالد العناني.
وأكد الصفدي، خلال اللقاء، دعم المملكة لترشيح
العناني، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين ماضيان في التنسيق والتشاور والعمل
المشترك لإنجاح هذا الترشيح تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته
العادية رقم 160 في أيلول/ سبتمبر 2023 دعم
العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
"اليونسكو" عن الفترة 2025 – 2029.
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