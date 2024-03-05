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الأردن يدعم ترشح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

3/5/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الدكتور خالد العناني.
وأكد الصفدي، خلال اللقاء، دعم المملكة لترشيح العناني، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين ماضيان في التنسيق والتشاور والعمل المشترك لإنجاح هذا الترشيح تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 160 في أيلول/ سبتمبر 2023 دعم العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن الفترة 2025 – 2029.

MENAFN05032024000072011014ID1107938752

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