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برنامج عمل الفاو في الأردن يستهدف 4 أولويات

3/5/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ضمن رعايته الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، التوقيع على الإطار البرامجي القُطري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن.
ووقع على الإطار كل من وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، بحضور مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دونيو والمدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر.

يأتي برنامج عمل منظمة "الفاو" في الأردن بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة الأردنية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية.

ويحدد الإطار البرامجي القُطري للأردن أربعة مجالات ذات أولوية حكومية لتوجيه شراكة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع الحكومة الأردنية ودعمها لها، وهو يعتمد على الدروس المستفادة من الإطار البرامجي القُطري السابق ويجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية ويستفيد من الخبرات الوطنية والإقليمية.

وفيما يتعلق بأولويات عمل برنامج منظمة "الفاو" في الأردن، والنتائج الإنمائية المرجوة منه، فإن البرنامج يستهدف أربع أولويات: الأولوية الأولى، تحسين وزيادة إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق من خلال دعم رقمنة القطاع الزراعي واعتماد التكنولوجيات المبتكرة الحديثة على نطاق واسع.

أما الأولوية الثانية، فتتمثل بضمان حوكمة النظم الغذائية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للسياسات والممارسات القائمة على الأدلة في قطاع الزراعة، وتهدف جميعها لتوفير سبل الوصول ميسور التكلفة والموثوق والمستدام للأغذية الكافية والآمنة والمُغذية لجميع الناس في الأردن، وضمان الأمن الغذائي والتغذية.

وحول الأولوية الثالثة، فهي تتمثل بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية النادرة والهشة، ودعم عوامل الحد من مخاطر الكوارث/ إدارة مخاطر الكوارث والإنذار المبكر لتوفير سبل عيش ريفية وشبه حضرية قادرة على الصمود.

وفيما يتعلق بالأولوية الرابعة، فهي تحويل الأردن لمركز إقليمي للأمن الغذائي، وبناء محفظة الاستثمار للتنمية الزراعية، والحصول على التمويل وضمان تعزيز نظام الإحصاءات الزراعية.

وقال ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، "ستقدم منظمة الأغذية والزراعة المزيد من الدعم للحكومة الأردنية للاستجابة للأولويات التي حددها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لسنة 2023-2025 من خلال استخدام تقنيات وممارسات زراعية مبتكرة ومستدامة ذكية مناخيًا، وتوفير فرص الأعمال الزراعية للقطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونهج تطوير سلسلة القيمة المتكامل لانتعاش سبل العيش وحمايتها."

وسيساهم الإطار البرامجي القُطري بشكل فعال في تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لسنة 2033، وسيدعم هذا الإطار الأهداف المحددة في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية؛ مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لسنة 2020-2025، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة لسنة 2022-2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لسنة (2021-2030).

وسيولي الإطار البرامجي القُطري الأولوية الرئيسية للأهداف المحددة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لسنة 2023-2025، والاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن لسنة 2023-2040، والاستراتيجيات المختلفة لوزارة البيئة، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لسنة 2019-2025، والاستراتيجية الوطنية للتغذية التابعة لوزارة الصحة لسنة 2023-2030.

ويراعي الإطار البرامجي القُطري التوصيات والرؤى الواردة في الاستعراض الوطني الطوعي للأردن لسنة 2022، وموجز السياسات الذي يحدد خطوات تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي للأردن في عام 2022 من قبل الأمم المتحدة، وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لسنة 2023-2027. كما يضع في الاعتبار الخطط والاستراتيجيات القطاعية الأخرى ذات الصلة لضمان توفير الدعم الشامل والمتكامل.

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