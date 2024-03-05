الجمعية الفلكية: لا يمكن رؤية هلال رمضان في الأردن الأحد

MENAFN - Alghad Newspaper)وأوضح في تصريح لقناة المملكة الثلاثاء، أن رؤية الهلال غير ممكنة في الأردن والمنطقة العربية الأحد المقبل بحسب معيار عودة؛ وهو المعيار المتبع في الجمعية الفلكية الأردنية والمنطقة العربية، إضافة إلى العديد من المعايير المختلفة وأحدثها معيار علاوي.وأرفق السكجي لـ "المملكة" صورتين تظهران رؤية محاكاة حاسوبية لمدينة عمّان وضواحيها لرؤية الأهلة ليومي الأحد والاثنين، مؤكدا على أن "الهلال لا يمكن رؤيته يوم الأحد في الأردن أو المنطقة العربية".وأكد على أن المرجع الرسمي في إعلان التحري وتحديد بداية شهر رمضان وغرة شوال هو من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام ومفتي عام المملكة، موضحا أن "التقويم القمري" يعتمد على الاقتران المركزي، فيما يعتمد "التقويم الهجري" على الرؤية الشرعية التي يحددها المختصون من أهل الفقه.وبين السكجي أن التقويم القمري المعتمد في علم الفلك الحديث في معظم المراكز والمؤسسات والوكالات الفلكية والفضائية، يعتمد بشكل أساسي على دورة القمر حول الأرض وبشكل دقيق على حسابات الاقتران النظرية، والحسابات الفلكية للاقتران دقيقة للغاية.وفي علم الفلك، قال، إن "الاقتران يحدث عندما يكون جرمان سماويان أو أكثر مرئيين بالقرب من بعضهما البعض، وكأنهما على خط واحد، وهذا ينطبق على اقتران القمر بحيث يكون فيه الشمس والقمر والأرض على خط سماوي واحد".وبين أن علم الفلك الحديث يعتبر الاقتران المركزي بداية الدورة القمرية (التولد أو المحاق) أو بداية الشهر القمري، موضحا أن الاقتران يكون بالنسبة لمدينة عمّان وضواحيها في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد 10 آذار/ مارس 2024، ويمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس بنحو 13 دقيقة، ويكون عمره من الاقتران وحتى غروب الشمس 6 ساعات و40 دقيقة.وأشار إلى أن ارتفاع الهلال سيكون قرابة درجتين وسبع ثواني، وإضاءة الهلال نحو 0.1%، والفرق السمتي بين موقع مركز القمر ومركز الشمس نحو 3 درجات، والاستطالة ثلاث درجات ونصف الدرجة؛ وهي البعد الزاوي بين مركز القمر ومركز القمر بالدرجات كما يشاهد من الأرض.وبين أن حسابات الاقتران والمعطيات الفلكية دقيقة جدا؛ لأنها تعتمد على نماذج الفيزياء النظرية والتفاعلات الجاذبية بين الأجرام السماوية، وقد تم تصوير الهلال بعيد الاقتران باستخدام تقنيات التصوير الومضي، لكن تعذر الرؤية من الناحية الفلكية تعود بشكل أساسي الى فيزياء الغلاف الجوي من الانكسارات والانعكاسات، ولتأكيد ذلك، "نتخيل لو أزلنا الغلاف الجوي لرأينا الهلال بعيد الاقتران".السكجي، قال إن موضوع القياسات في العلوم تطورت بشكل كبير جدا في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل، ودخلت العلوم الإحصائية وطرائقها المختلفة لمعرفة دقة القياسات المتكررة لنفس الكمية، لكي نلقي الضوء على الدقة في القياسات الفيزيائية والفلكية.



وأضاف أنه "في عام 2017، حصد ثلاثة علماء على جائزة نوبل في الفيزياء لقياس أمواج الجاذبية الناتجة عن اندماج الثقوب السوداء، وكانت دقة القياس هائلة جدا، وتصل إلى جزء من ألف مليار مليار من المتر".



وأشار السكجي إلى أن القياسات غير المباشرة يعتد بها في العلوم الطبيعية والهندسية والطبية والأمثلة كثيرة، لا تعد ولا تحصى، موضحا أن ثلاثة علماء حصدوا عام 1993 على جائزة نوبل في الفيزياء بسبب "القياسات غير المباشرة" لأمواج الجاذبية من خلال اكتشاف نوع جديد من النجوم النابضة، مشيرا إلى أن "هذا الاكتشاف أتاح لنا دراسة الجاذبية وتأكيد على صحة نظرية النسبية العامة".



وقال، إن "مركبة الفضاء فويجر 1 والتي أطلقت في عام 1977 ووصلت الآن على أطراف النظام الشمسي في المنطقة بين النجوم، وعلى بعد 23 مليار كيلومترا، أي بعد 46 سنة ونصف السنة، وما زلنا نستطيع تحديد موقعها بدقة وكذلك التحكم ببعض أجهزتها".



وأوضح أن الحسابات والقياسات الفلكية لمتوسط المسافة بين مركزي الأرض والقمر دقيقة جدا، بحيث تزيد عن جزء من واحد في المليون من السنتيمتر.



وعن الدقة في القياس في العلوم المختلفة، قال، إن "الدقة في عمليات القياس في الأجهزة الطبية والتصوير تكون عالية جدا وخاصة اجهزة التشخيص الحديثة، وبناء على نتائج هذه الأجهزة والتصوير يتخذ الطبيب قراره في العلاج، ومتخصص الاستشعار عن بعد وتصوير الأرض ويستخدم الصور الفضائية ويحللها لكي يستفيد منها المهندس وعالم الزراعة ومخطط المدن ودراسات التصحر".



وأضاف السكجي أن "أقمار الملاحة الفضائية تعطي قيما دقيقة جدا للمواقع، وبناء على ذلك يتم اتخاذ العديد من القرارات في السفر والطيران والسفن، وهناك العديد من القياسات المباشرة وغير المباشرة، وهي معتمدة بشكل أساسي في العلوم الطبيعية والهندسية والطبية، وتخضع لمنطق البحث العلمي وطرائقه".



وأوضح أن الحسابات النظرية لشروق الشمس وغروبها دقيقة جدا، ومعتمدة في كل دول العالم وذلك لاحتساب الزمن والتقويم الشمسي ولغايات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الحسابات متناغمة ومتطابقة مع الرصد الفلكي للشمس بدرجة عالية، ومنها تم عمل محاكاة فلكية للزمن مثل الساعات والمزاول الشمسية وتطورها إلى الساعات الحديثة وهي دقيقة في الاستخدامات اليومية العادية، وتستخدم الساعات الذرية أيضا للتأكد ومتابعة ذلك وحسب الاستخدام والدقة المطلوبة.