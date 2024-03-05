الملك يشيد بما شهدته محافظة إربد من تطور ترافق مع مشاريع حيوية

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشار جلالته، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة إربد في حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المحافظة، اليوم الثلاثاء، إلى أن إربد من أكثر المحافظات التي توسعت وازداد عدد سكانها بشكل كبير.وأعرب جلالته، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، عن سعادته بوجوده بين الأهل والعزوة في إربد الخير والشهامة، مؤكدا أن إنجازات أبناء وبنات الوطن والتواصل معهم تزيد من تفاؤله.وأكد جلالة الملك أن قوة الوطن بأبنائه وبناته الذين تربوا على ثقافة الخير والإنجاز والإيمان بقدراتهم وإمكانياتهم، مشددا على ضرورة العمل بهذه الروح للمضي قدما.من جهته، بين محافظة إربد رضوان العتوم أن إربد شهدت خلال الـ 25 عاما نقلات نوعية في التنمية والتطوير شملت الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياحية، وكانت دوما محط اهتمام جلالة الملك.وقال إن الأردنيين فخورون بما حققه الوطن من تقدم في مسيرة البناء والتطوير والتحديث وفقا للرؤى الملكية رغم التحديات الكبيرة، مبينا أن هذه التحديات لم تزد جلالة الملك إلا إصرارا وعزيمة وثقة لزيادة المكتسبات وتعظيم الإنجازات في مئوية الدولة الثانية، إذ يشهد الأردن تحديثا شاملا في المسارات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.وافتتح جلالة الملك مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في لواء بني كنانة بإربد، إحدى مشاريع المبادرات الملكية، المقامة على مساحة 7 آلاف متر مربع، بقدرة استيعابية تصل إلى ألف من الطلبة، إذ تدرّس الذكور والإناث إلى الصف الثالث، والإناث فقط من الصف الرابع إلى المرحلة الثانوية، وتتكون من أربعة طوابق تحتوي على مختبرات ومشغل مهني وغرف فن ورياضة وموسيقى، وقاعة متعددة الأغراض لخدمة المجتمع المحلي، كما تشتمل في ساحاتها الخارجية على ملاعب.كما زار جلالته المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، الذي يسلط الضوء على تقدم الأردن في مجال أبحاث العلوم النووية، ويشكل منصة تدريبية وتعليمية، فضلا عن مساهمته في دعم القطاعين الطبي والصناعي.واطلع جلالة الملك على قدرات المفاعل الذي يعمل بكفاءات أردنية ويتبع جميع إجراءات السلامة النووية والإشعاعية، إذ يقوم بتزويد جميع مستشفيات المملكة سنويا بالنظائر المشعة الطبية الأساسية لتشخيص وعلاج السرطان، وتدعم التكنولوجيا المستخدمة فيه مجالات الطب والغذاء وعلم الأحياء والكيمياء وتحليل الطب الشرعي والبيئة والتعدين والزراعة والصناعة والبحث العلمي.ولدى وصول جلالته، ترافقه جلالة الملكة، إلى موقع اللقاء في حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، استقبلته فرقتا جمعية شباب الرمثا للثقافة والفنون، ومغير راحوب لإحياء التراث الأردني.وأنعم جلالة الملك، خلال اللقاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة إربد، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:- مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتسلمها مديرها العام الأستاذ الدكتور خلدون البشايرة.- مدينة الحسن الصناعية، وتسلمها مديرها العام هاني الذيابات.- منطقة إربد التنموية، وتسلمتها المديرة التنفيذية للمنطقة ليزا الدغمي.- إذاعة "يرموك أف أم"، وتسلمها مدير الإذاعة الدكتور زهير الطاهات.- الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية (مبيدكو)، وتسلمها محمد عويس.- شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس إدارتها عدنان النن.- شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية – مدينة الحسن الصناعية، وتسلمتها ديما سختيان.- شركة بيلا للصناعات الدوائية، وتسلمتها رئيسة مجلس إدارتها الدكتورة عبير عبيدات.

- لومينوس شمال ستار (مختبر فاب لاب)، وتسلمها المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة لومينوس للتعليم، إبراهيم الصفدي.



- مختبرات إتقان لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة النباتية، وتسلمها الدكتور رائد خريس.

- جمعية الذوق الرفيع التعاونية للسيدات (خير الكورة)، وتسلمتها حورية بني دومي.

- جمعية سيدات وادي الريان الخيرية، وتسلمتها ميسر الخطيب.

- جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام، وتسلمها رئيس الجمعية المهندس حسين أبو دبي.

- ملتقى إربد الثقافي، وتسلمها رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري.

- الدكتور عمر محمد عبده حتاملة، وتسلمها نيابة عنه والده الدكتور محمد حتاملة.

- الدكتور محمد أمين الجراح.

- الدكتور محمد طه عبابنه، وتسلمها نيابة عنه والده طه عبابنه.

- المرحوم عبدالحليم سمارة، وتسلمها ابنه المهندس ليث سمارة.

- المزارع الحاج زيدان ارشيد مصطفى منسي.

- عبدالله عادل عبدالله عودات، وتسلمها نيابة عنه والده عادل عودات.

- عامر سامح محمود أبو دلو.

- إبراهيم فلاح إبراهيم الشواهين.

- مروة حسن محمود أبو عباس.

- المهندس عبدالله محمد عبدالهادي بني هاني.

- مركز سواعد النشامى الرياضي للكيك بوكسينغ، وتسلمها رئيس المركز فادي الشوح.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.









الملك والملكة رانيا خلال افتتاحه مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في لواء بني كنانة