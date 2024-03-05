البقور لـالغد: الأردنيون بحاجة لأسماء ودماء جديدة.. والانتخابات ستفرز الأحزاب

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- العزوف عن الانتساب للأحزاب سينتهي مع الوقت

- عُرض علينا الانخراط في ائتلافات حزبية ولم نقبل

- اقترحنا رفع قيمة التمويل المالي للأحزاب ضمن شروط

- الحزب ضد طروحات تأجيل الانتخابات النيابية

- العمل الحزبي ليس أعداد منتسبين وحسب

- نحن أول من بدأ بالزيارات الميدانية لمختلف المحافظات

أكد أمين عام حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بفئة الشباب ويركز على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بشكل حقيقي وفاعل في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس الحزب انبثقت عن الإيمان بأهمية أن يكون الشباب في مواقع قيادية حزبية أو لاحقا في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي حوار مع "الغد"، تحدث البقور عن بداية التفكير في بناء نموذج حزبي جديد يعنى بالشباب، وذلك في العام 2018 عندما تمت الدعوة إلى اجتماع يضم شبابا ناشطين بالعمل السياسي من كل محافظات المملكة، لافتا إلى أن الانطلاقة كانت من منطقة وادي شعيب في محافظة البلقاء، بحضور أكثر من 180 شخصية وطنية.

كما تحدث عن تجربته بوصفه "أصغر حزبي" في العام 2009 قبل أن يخوض سباق الانتخابات النيابية في العام 2013 وبعمر 29 عاما، في ظل قانون القوائم الوطنية المفتوحة، لافتا إلى أنه وفي ذروة شبابه كان أيضا أمين سر لأحد الأحزاب، ما أنضج لاحقا لديه فكرة المضي بتأسيس حزب النهج الجديد في العام 2018، للدفع باتجاه تمكين فئة الشباب بالحصول على حقوقها بصورة حقيقية لا شكلية، فيما لفت في الوقت ذاته إلى أن الحزب استلهم من الأوراق النقاشية لجلالة الملك ضرورة إيجاد نهج جديد للدولة وإدارتها يعتمد على التشاركية في اتخاذ القرار.

بعد ذلك، يقول البقور إن تأسيس الحزب بدأ يتحول من فكرة وحلم إلى حقيقة رغم كل المعيقات والصعوبات التي سبقت التأسيس من اشتراطات صعبة وتضييق، حيث قدم الحزب 3 طلبات تأسيس حتى انتهى الأمر بالموافقة على ترخيصه.

وأضاف أن جلالة الملك هو فارس الشباب في هذه المرحلة؛ لأن جلالته هو فعليا من وضع القواعد والبنية التحتية الأساسية لتخدم فئة الشباب بشكل حقيقي وتصدرهم للعمل الحزبي، مشيرا إلى أن الكرة الآن بملعب الشباب ذاتهم فيما يتعلق بالمشهد السياسي ومستقبله.

وقال "إن حزب النهج الجديد هو حزب أردني وطني معتدل يتخذ وسيلة أساسية بنيوية خاصة في إدارة العمل السياسي والحزبي هي المشاركة واتخاذ القرار"، مشيرا إلى أن "الحزب يسعى إلى إضافة نهج جديد مفقود لدى صناع القرار، وهو التشاركية باتخاذ القرار مع الابتعاد عن الهجوم والنقد الهدام والتوجه لبناء جسور الثقة والعمل المشترك بتقديم الحلول للتحديات والعوائق التي تواجه الوطن".

وأكد البقور أن النهج الجديد هو حزب شمولي وانتشاره الأكبر في 9 محافظات أردنية، أبرزها عمان ثم إربد فالبلقاء، وهناك تكثيف للانتشار في محافظات، مثل الطفيلة ومعان، ضمن خطط إستراتيجية مدروسة، لافتا إلى عدد أعضائه في انطلاقته كان 250 شخصا، فيما يتجاوز العدد الآن ألفي شخص، وهو في مرتبة متقدمة بين الأحزاب فيما يتعلق بعدد المنتسبين، وله 9 فروع في المملكة.

وأضاف "نحن أول حزب بدأ بالزيارات الحزبية الميدانية لمختلف المحافظات منذ نهاية العام 2020، كان آخرها يوم السبت الماضي لمنطقة بلعما ليصل عدد تلك الزيارات إلى 147 زيارة، تم خلالها عقد لقاءات مع القواعد الشعبية"، لافتا إلى أن الحزب، وقبل أن يفتتح أي فرع له، يمضي أشهرا من الإعداد والتنظيم من خلال لجانه الخاصة، بحيث يكون أداء الفرع مدروسا ويلبي تطلعات الجمهور المستهدف.

ولا يرى البقور أن جميع الأحزاب جاهزة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، كون بعضها جديدا على العمل الحزبي وكذلك بعض قيادات الأحزاب، معتبرا "أن العمل الحزبي اليوم بحاجة إلى الخبرة لإدارة المرحلة والتعاطي مع القواعد الشعبية، فالأمر ليس موضوع أعداد منتسبين وحسب، إذ إن المهم هو صنع جسر من الثقة والانتماء بينها وبين قواعدها، فالتجربة القادمة في الانتخابات هي جزء من النجاح وليس كله".

وتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، بين 4 و7 % فقط بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة، لا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن أن "سلم الأولويات لدى المواطنين متغير"، إلا أن البقور شدد على أن "المواطن بحاجة للتغيير، والوصول إلى أسماء ودماء شابة جديدة".

وأكد البقور أنه ضد طروحات تأجيل الانتخابات النيابية بسبب أوضاع المنطقة، لافتا إلى أن "الأردن اعتاد إجراء الانتخابات في ظل ظروف استثنائية كالانتخابات الماضية في جائحة كورونا، وباعتقادي اليوم أصبحت التحديات حافزا إضافيا لاستمرار عملية التحديث السياسي واستمرار عملية التغيير، بوصف الأمر مؤشر قوة للمملكة لا مؤشر ضعف مهما كانت الصعوبات، فقرارنا في الداخل لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يحيد عن مساره، وبالتالي أعتقد أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون في تاريخه بين شهر آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) كأقصى حد".

وبشأن العتبة الانتخابية للدائرة المحلية، قال إن الحزب كان له تعليق طويل قبل أن يعاد النظر في التعديل الذي تم على العتبة، حيث رأى أنه يجب بالفعل تخفيض هذه العتبة بمقدار 1 % في كل مرة حتى تتجاوز ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد وأكثر، وقائمتين في الدوائر التي فيها مقعدان وأكثر، لافتا إلى أن "هذا الأمر عادل جدا وهو من متطلباتنا نحن كأحزاب 100 %، لأنه يحقق اليوم عدالة أكثر وانتشارا أوسع، بالإضافة إلى أنه يعطي المكون العشائري حقه في هذه المرحلة، على أن يكون انخراط ودمج العشائر في الأحزاب متدرجا".

كما تطرق البقور إلى أن "انتخابات المجلس الـ21 وفقا لتعديلات قانون الانتخاب، فإن القوائم المحلية يجب أن تكون قوائم حزبية، ما يعني أنه سيكون هناك انتخابات حزبية بامتياز"، مشددا على أن "قضية العتبة بالدائرة المحلية هي جيدة وتخدم المرحلة وتتيح الآن الفرصة للأحزاب وللعشائرية والمناطقية والفئوية تحت أي مسمى، أن يكون لها دور ويكون لها حصة حتى لا يتم استثناؤها مرة وحدة لغاية أن يتم إدماجها شيئا فشيئا في الشارع الحزبي".

أما فيما يتعلق بالعتبة الوطنية، فأكد "أن الأحزاب غير القادرة على أن تتخطى 2.5 % من أصوات الناخبين سيكون عليها إعادة ترتيب أوراقها والعمل أكثر فأكثر على الانتشار، والعملية الانتخابية القادمة هي التي ستفرز الأحزاب القادرة على الاستمرار عن تلك التي تواجه خطر الاندثار".

وفيما إذا كان حزب النهج الجديد منفتحا على تشكيل ائتلافات مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، قال البقور "كنا منفتحين وسمعنا آراء كثيرة وعُرض علينا تحالفات وائتلافات مع عدد كبير من الأحزاب، لكن لم نجد الأقرب لحزب النهج ولم نجد ما يمكن أن يتيح الفرصة الحقيقية للتنافس بداخل القائمة، ونحن لدينا شروط معينة، الأمر الذي دفعنا إلى إلغاء الفكرة، وبالتالي أطلقنا برنامجنا الحزبي، وتحدثنا عن القائمة بخطوطها العامة وتشكيلتها العامة، وأطلقنا بالفعل لجنة للتدقيق والرقابة الانتخابية في داخل الحزب، وهي لجنة مستقلة تماما أقسمت اليمين أمام مجلس الأمانة العامة، وبالتالي هي بعيدة عن الأمين العام وبعيدة عن كل القيادات الحزبية، وتزود عملها بمنتهى السرية والشفافية بتقييم المرشحين في عملية تنافسية تستمر حتى حل مجلس النواب، وبعد ذلك بيومين تظهر نتائج اللجنة لإصدار القائمة النهائية بناءً على النتائج".

وبشأن العزوف عن الانتساب للأحزاب، يرى البقور أنه ما يزال قائما ومن المبكر الحديث عن تجاوزه، لكنه يرى أن الوقت كفيل بأن يتجاوز الجميع ذلك الأمر، خصوصا إذا كان مسار التحول في الحياة السياسية سلسا وضمن خطوات ورؤى مستقرة، وإدراك وفهم رسالة جلالة الملك وترجمتها على أرض الواقع بالشكل المطلوب، ويكون هناك حياة حزبية حقيقية يعرف فيها المجتمع الأردني طبيعة حقوقه وواجباته في ظل القوانين الناظمة، وبالتالي تصبح المشاركة أعلى ونفرز مجلس نواب قادرا على التشريع أكثر من مقدرته على الخدمات، ثم نصل إلى حكومة أو سلطة تنفيذية نابعة من برلمان حزبي حقيقي يمتلك برامج وأدوات.

وشدد البقور على أن الهاجس الأمني من الانتساب للأحزاب لم يعد موجودا، وأن الحزب لمس هذا الأمر، لا سيما في الأوساط الشبابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى "الحاجة لتغيير ثقافة المجتمع والمضي بإعادة تنظيم الحياة السياسية بطريقة مقنعة للشارع، وبوابة ذلك هي الوصول إلى مجلس نواب قوي يضم وجوها شابة تحفز هذه الفئة وتقنعها بجدية التحول السياسي والدور الحقيقي والفاعل للشباب".

وبهذا الصدد، أشاد بدور الهيئة المستقلة للانتخاب، معتبرا أنها "الجهة الوحيدة التي تمرر الرسائل بطريقة صحيحة من خلال برنامج (أنا أشارك)، وذلك بتركيزها على المشاركة في الانتخابات أكثر من الاستقطاب الحزبي".

وحول نظام تمويل الأحزاب، قال البقور "إن الحزب كان لديه أكثر من مقترح، والنظام بحاجة لإعادة نظر، لأن هناك أحزابا تدار من أصحاب رؤوس الأموال، ونحن لا نريد أن يفرز ذلك نوابا تجارا، بل نريد المواطن الذي لو كان لا يمتلك دينارا واحدا لكن يمتلك القدرة والإمكانية والفكر والمقدرة على أن يدير العمل الحزبي، ويكون لديه شعبية في داخل حزبه".

وأضاف "جزء من مقترحاتنا يتعلق برفع قيمة التمويل المالي للأحزاب، مع وضع اشتراطات مثل عدد الأنشطة التي يعقدها الحزب وعدد الاجتماعات الخاصة في مجالس الأمانة العامة أو المجالس الأخرى، ورفع التقرير السنوي المالي الذي يظهر المصروفات بدقة، والتركيز على الصرف لفئة الشباب"، ولذلك، يقول البقور "إن نظام التمويل لا يخدم الحياة الحزبية، وبحاجة لتجويد أكثر".

أما فيما يتعلق بنظام الأنشطة الحزبية الطلابية، فقد أكد أنه "جيد ومفيد للأحزاب بأن يكون لها تواجد ومسار في الجامعات الأردنية، دون تسييس الجامعات أو تحزيبها بشكل كامل، لكن في إطار الأنشطة والفعاليات المتعددة التي لا تضر بسير العملية التعليمية بأي شكل من الأشكال".

وتحدث بهذا الخصوص عن وجود انفتاح طلابي على الأحزاب داخل الجامعات، لكنه يحذر من اللجوء إلى استقطاب هذه الفئة على طريقة "شراء الخدمات"، مشددا على أن "الأمر يجب أن يكون في سياق سليم حتى نفرز قيادات شبابية حقيقية لا تربط انخراطها بالشأن العام أو السياسي بتحقيق مكتسبات مادية أو شخصية".

ومن جهة أخرى، يرى البقور "أن الأردن لا ينقصه تشريع ولا قانون، بل ينقصه إدارة حكومية حصيفة، بمعنى أننا بحاجة لمؤسسية بالعمل، فالحكومات المتتالية اليوم هي حكومات مؤسسات وأفراد، لكن عندما نصل إلى حكومات برلمانية فإنها ستكون قادرة على تحمل عبء تنفيذ برامجها".

وتحدث البقور عن وجود رؤية اقتصادية شاملة لدى الحزب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين بحاجة لإعادة دراسة أو صياغة أو تجويد، من أبرزها قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي أشار إلى وجود اختلالات حقيقية وواضحة فيه.

وقال بهذا الخصوص "نستخدم سياسات الضريبة في دول العالم الأول، ونسقطها على دول العالم الثالث، فهناك مشاكل حقيقية في الشرائح المشمولة بالضريبة، على سبيل المثال، فهي بحاجة إلى إعادة دراسة، بمعنى أنه إذا كنا نأخذ جزءا من نظام الضريبة في الولايات المتحدة الأميركية دون أن نقدم بالوقت نفسه الخدمات التي تقدم هناك، فبالتالي نحن بحاجة لإعادة تهيئة هذا القانون لتشمل شرائح أعلى وترفع قيمة الشريحة، وبالوقت نفسه نعفي أكبر عدد ممكن من المواد، خاصة المواد الأساسية الاستهلاكية حتى نخفف عن الطبقة الفقيرة".

أما الطبقة الوسطى، من وجهة نظر البقور، فهي "لم تعد موجودة إطلاقا، وهذا جزء رئيس منه هو نتاج مجموعة من التشريعات التي أحدها قانون ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى التشريعات الخاصة بنظام المسقفات".

وللحزب رأي في مشروع التأمين الصحي الشامل؛ حيث انتقد البقور "وجود 33 % من الأردنيين خارج مظلة التأمين الصحي، وعدم شموله الفئة العمرية من 18 إلى 60 عاما التي يجب أن تغطى".

وفي مجال العمل السياسي، يقول البقور "لدى الحزب برنامج متكامل قبل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بسنتين تقريبا، وكان هناك وثيقة من 60 صفحة تبرز مشروعنا الإصلاحي السياسي، تحدثنا فيها عن فئة الشباب وتخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما، وتحدثت الوثيقة كذلك عن قانون رشيق للانتخابات يتيح للأحزاب المشاركة العمل بكوتا ثابتة وتتصاعد لاحقا بمجلس النواب".

وأضاف "كنا نتحدث أن تبدأ الكوتا بـ50 % من مقاعد البرلمان، واليوم تم اعتماد 30 % في الانتخابات المقبلة، ما نعتبره بمثابة بنية تحتية جيدة لرفع النسبة تدريجيا لتصل إلى مجلس نواب حزبي بالكامل، كما تحدثنا في الوثيقة ذاتها عن بعض التشريعات الخاصة بقانون الأحزاب، وبشكل عام تم الأخذ بجزء مما جاء في الوثيقة، لكننا في الحزب نواصل العمل على تطوير الوثيقة باستمرار".

