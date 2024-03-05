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انتشار السمنة في المنطقة يؤثر سلبا على صحة 1 من كل 8 أشخاص

3/5/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات - دعا خبراء في الصحة، للتحوط من انتشار السمنة في الأردن والمنطقة، باعتبارها تحديا معقدا يؤثر على واحد من كل 8 في منطقتنا.
وجاء تصريحات الخبراء هذه، بمناسبة في اليوم العالمي لمكافحة السمنة، إذ شددوا فيها على تعديل الأنماط الغذائية والحياتية واتباع عادات غذائية، تحافظ على الصحة، واتباع أنظمة رعاية صحية.
المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) د. مهند النسور أكد ضرورة مكافحة السمنة، باعتبارها مشكلة ملحة في المنطقة العربية، إذ إن السمنة تشكل تحديا صحيا عاما ومعقدا، ما يتطلب اهتماما فوريا وجهودا تعاونية وتدخلات مدروسة.
وأضاف النسور، أن "السمنة تشهد تصاعدا إلى مستويات وبائية عالية عالميا، مؤثرة على ملايين الأشخاص في العالم. وتشكل تهديدا كبيرا على الصحة العامة، فمنذ العام 1990 وحتى العام 2022، تضاعف انتشارها بين الأطفال والمراهقين بين الـ5 و19 عاما 4 مرات (من 2 % إلى 8 %)، بينما زادت على الضعف بين البالغين (من 7 % إلى 16 %).
وشدد على أنه في العام 2019 وحده، ربطت وفاة 5 ملايين بأمراض غير معدية سببها زيادة مؤشر كتلة الجسم على المعدل الطبيعي. ما يجعلها مصدر قلق صحي واسع الانتشار في البلدان العربية، إذ أثرت على نسبة تتراوح بين 5.5 % و37.9 % منهم في 2016، ومما يثير القلق بشكل زائد أن نحو 7% من الأطفال دون سن الـ5 في المنطقة يعانون من الوزن الزائد.
وأوضح الخصاونة، إن جهود مكافحة السمنة في المنطقة تواجه تحديات كبيرة، تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وجيوسياسية، علاوة على ذلك، تواجه المنطقة تحديا متمثلا بالعبء المزدوج للتغذية، إذ يترافق سوء التغذية مع الوزن الزائد، وتتسبب الفوارق في الوصول للطعام الغني بالعناصر الغذائية وفرص النشاط البدني والموارد الصحية بتفاقم أعباء السمنة على جزء من السكان.
ولفت النسور إلى أن التعاون بين الحكومات والمنظمات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والقطاع الخاص، أمر جوهري لتطوير وتنفيذ إستراتيجيات فعالة لتعزيز أساليب الحياة الصحية، ومنع السمنة ومعالجة أسبابها.
ولفت لوجوب إدراك أهمية رسم تدخلات متوافقة مع احتياجات المنطقة وسياقاتها الثقافية، إذ تعتبر الجهود التعاونية إقليميا ووطنيا، أمرا أساسيا لتنفيذ سياسات تعزز العيش الصحي وتضمن الأمن الغذائي، وتوفر خدمات رعاية صحية متاحة للجميع.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية وخبير العدوى التنفسية د. محمد حسن الطراونة، أكد أن زيادة الوزن والارتفاع في مؤشر كتلة الجسم مع انخفاض في حجم الرئة، ترتبط بالسمنة، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت بأن هذه الزيادة تؤدي لانخفاض الحجم الزفيري القسري لكل ثانية والسعة الحيوية القسرية للرئة، والقدرة المتبقية الوظيفية وحجم احتياطي الزفير.
وبين الطراونة، أنه في حالات السمنة المفرطة، أي حين يزيد مؤشر كتلة الجسم على40 كلغم/م2، يظهر انخفاض متوسط في سعة الرئة الكلية، موضحا بأن زيادة الوزن كما يعتقد لها علاقة في الضغط على الصدر، وجعل القدرة على التنفس جيدة وسريعة وصعبة جداً.
وحول أعراض متلازمة نقص التهوية البداني، قال الطراونة إن أعراض متلازمتها تظهر بوضوح خلال النوم، وتتمثل بتقطع النفس النومي، والشعور بالنعاس طوال النهار، إلى جانب الاكتئاب والصداع والإرهاق، وبسبب نقص التنفس فقد يعاني الشخص من قصور في التنفس والإجهاد من الأعمال البسيطة.
كما بين أن مشكلة الدهون في منطقة البطن، تعد من أهم المشاكل المتعلقة بتقطع التنفس النومي، إذ يحدث انقطاع للنفس أثناء النوم، وقد يتكرر الأمر أكثر من مرة خلال النوم ولا يشعر الشخص بذلك، ولكن يترك هذا التقطع أثرا عبر الشعور بالتعب أثناء النهار.
وأضاف الطراونة "تتسبب السمنة المفرطة بحدوث مرض الربو، إذ يشعر الشخص بالتعب بعد ممارسة التمارين البسيطة كالمشي لمسافات قصيرة وصعود الدرج، ومن أعراضه: وجود صفير خلال التنفس، إلى جانب السعال، وضيق في التنفس.
وينصح أطباء الأمراض التنفسية وأمراض واضطرابات النوم وخبراء معالجة السمنة بمعالجة السمنة بأسرع وقت ممكن، للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي وحمايته من الأمراض وتكون الأورام الناتجة عن السمنة.
ويؤكد اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د. عبد الرحمن العناني، أن من يعانون من السمنة، يحتاج قلبهم لبذل مزيد من الجهد لضخ الدم في الجسم، لافتا إلى أن هذا يؤدي لارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر سببا رئيسا للسكتة الدماغية.
فالسمنة وفقا للعناني، يمكنها أن تجعل خلايا الجسم تقاوم الأنسولين(هرمون ينقل السكر من الدم للخلايا لتجديد الطاقة)، ما يعني أن خلايا الجسم لا تتناول السكر، وهذا يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم.
ولفت إلى أن زيادة معدلات كتلة الجسم أو السمنة، يضاعف خطر إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثاني، كما يمكن لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ونسبة السكر عرقلة عمل الأوعية الدموية التي تنقل الدم للقلب.

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