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مخاوف من تقييد عمل الجمعيات إذا أقر التصنيف

3/5/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- عبّر ممثلون عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، عن مخاوف متعددة حول توجه الحكومة إلى تصنيف الجمعيات بهدف تقييد العمل، وسط تأكيدات على ضرورة أن يهدف أي تصنيف إلى تطوير عمل الجمعيات لا "لفرض مزيد من تقييد الحق" في تشكيل الجمعيات، مع مراعاة المعايير الدولية لهذه التصنيفات.
جاء ذلك خلال مؤتمر متخصص نظمه مركز الحياة راصد ضمن مشروع "نزاهة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي أول من أمس، استعرض فيه عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني أبرز التصوّرات المطلوبة لتطوير الإطار التشريعي لقانون الجمعيات.
وعقد المؤتمر الذي تخللته ورشة من مجموعات عمل، على مدار يوم كامل، وشاركت فيه أطياف واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات.
وأكد القائمون على المؤتمر أن مخرجاته سيصار إلى رفعها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لعرضها على لجنة مراجعة قانون الجمعيات، التي أعادت تشكيلها وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى منذ نحو 6 أشهر.
وقال رئيس معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، خلال تيسيره أعمال المجموعة الأولى في المؤتمر، إن المخرجات التي سيتم التوافق عليها ستعرض على الاجتماع المقبل للجنة مراجعة قانون الجمعيات، إضافة إلى إطلاق حملة كسب تأييد لهذه المخرجات مع الجهات ذات العلاقة.
وطرح المشاركون في الورشة التي حضرتها "الغد"، عدة محاور ناظمة لأي تشريع من شأنه أن ينظم عمل الجمعيات والشركات غير الربحية، بالاجابة عن عدة تساؤلات شكلت مسار المناقشات، من أهمها تحديد فيما إذا كانت هناك حاجة لاعتماد تعريف واضح لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وفيما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تعريف توافقي، إضافة إلى مناقشة جدلية اعتماد تصنيف للجمعيات إلى فئات أولى وثانية وغيرها، وماذا يمكن أن يضيف هذا التصنيف.
فيما رأى البعض عدم ضرورة الذهاب نحو "اعتماد معايير حوكمة" لعمل الجمعيات بدلا من التصنيف القائم على حجم مؤسسات المجتمع المدني عموما والجمعيات بشكل خاص.
كما رأى البعض ضرورة حسم مسألة أن يكون التصنيف اختياريا لا إلزاميا لمؤسسات المجتمع المدني.
وغلب على توجهات المشاركين خلال النقاشات، تأييد وجود "هيئة مرجعية" للجمعيات كافة، لغايات توحيد إجراءات التسجيل والرقابة على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المشاركون ضرورة الالتزام أيضا بالمادة 16 من الدستور في اعتماد أي صيغة تشريعية تطويرية لعمل الجمعيات، التي تنص على حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون، والحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
وانتقد بعض المشاركين في المؤتمر، عدم إطلاع وزارة التنمية الاجتماعية مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، على ما توصلت له لجنة مراجعة قانون الجمعيات من تصورات أولية.
وفي السياق أيضا، ناقش المشاركون في الورشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وآليات اختيار الهيئات العامة والإدارية، وتأسيس المؤسسات غير الربحية التي تتألف من شركات غير ربحية وجمعيات، ومعيقات تعاون المؤسسات غير الربحية مع القطاعين العام والخاص، وتمت أيضا مناقشة صلاحيات حل المؤسسات غير الربحية والتسهيلات الممكنة لتطوير عملها.

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