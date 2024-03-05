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العزام: المدن والقرى يحصل على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر

3/5/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – أعلن بنك تنمية المدن والقرى عن "حصوله على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر، وكأول مؤسسة مالية على صعيد الأردن، ومنطقة الشرق الأوسط"، وفق مديره العام أسامة العزام.
وسيسمح الاعتماد للبنك بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية متوسطة الحجم، بقيمة تتراوح بين 50 و250 مليون دولار أميركي، وفق العزام.
ولفت لـ"الغد" إلى أن "تلك الخطوة ستُنفذ عبر تقديم مذكرات مفاهيمية لصندوق المناخ الأخضر، ومقترحات تمويلية تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن، وتحسن قدرة البلاد على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ".
وعبر إضافة مشاريع صندوق المناخ الأخضر إلى محفظته، سيركز البنك بشكل استراتيجي على "العمل المناخي الذي يعود بالنفع على المزيد من الأردنيين، ومكافحة تغير المناخ، وتسهيل النمو الاقتصادي الأخضر في على المناطق الريفية".
وشدد العزام على أن "هذه الخطوة تعد أمرا في غاية الأهمية على أجندة المُناخ في الأردن، حيث يفتح قناة مباشرة للبنك للوصول إلى تمويلات مُناخية ميسرة".
وسيسمح بالاستفادة من الموارد الجديدة، وتوسيع نطاق العمل المُناخي في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الأقل تنمية، بحد قوله.
ويؤكد عزام، تحول البنك إلى أول جهة وصول مباشر للصندوق (DAE) في الشرق الأوسط، على "ريادة الأردن المستمرة في تنفيذ سياسة المناخ في المنطقة".
ويعمل صندوق المناخ الأخضر- وهو أحد أهم مخرجات اتفاق باريس التاريخي، على دعم البلدان النامية في رفع وتحقيق طموحاتها في المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ، نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
وقد وصل الصندوق إلى رأسمال قدره 13.5 مليار دولار أميركي لتسريع العمل المناخي التحويلي في البلدان النامية، كما أشار العزام.
ولفت الى أنه "يتم تخصيص التمويل لمبادرات مختلفة مثل البنية التحتية للطاقة المتجددة، والحفاظ على الغابات، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ".
"ويمكن للمؤسسات المعتمدة فقط الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، وتقديم مقترحات المشاريع"، تبعا له.
ويدعم بنك تنمية المدن والقرى، الذي تأسس عام 1979، مشاريع البلديات في الأردن لتأمين الخدمات الهادفة إلى إنشاء الخدمات العامة الأساسية، والمساهمة في تطويرها من خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية، وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية.
وأشار العزام الى أن "اختيار البنك للحصول على الاعتمادية جاء من وزارة البيئة، التي تعمل بمثابة السلطة الوطنية المعينة للصندوق، للتقدم بطلب للحصول على اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ، نظرًا لخبرته الواسعة مع البلديات في تمويل، ومراقبة مشاريع التنمية المحلية".
وأضاف أن "الشراكة المستمرة بين المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومديرية التغير المناخي في وزارة البيئة لعبت دورا فعالا في الحصول على اعتماد بنك تنمية المدن والقرى".
ويعمل البنك بشكل وثيق مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ووزارة البيئة في الأردن منذ عام 2019 لإصلاح وتحديث سياساته الداخلية، وتعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات الاعتماد الصارمة للصندوق.

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