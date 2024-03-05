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5 محاور لتحديث إستراتيجية النفايات الصلبة أبرزها تعزيز الحوكمة

3/5/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات وضعت وزارة الإدارة المحلية خمسة محاور رئيسة مقترحة لتحديث الإستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة تتضمن تعزيز مبادئ الحوكمة والاقتصاد الدائري، والتعامل مع تداعيات التغير المُناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
ويندرج ضمن تلك المحاور العديد من الإجراءات والأنشطة التي تسعى الوزارة، في حال صدور موافقة رئاسة الوزراء على تعديلات الإستراتيجية المقترحة، الوصول إلى إدارة فعالة وحقيقية لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى المملكة، وفق مديرة مديرية إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة العوران.
وأكدت العوران لـ"الغد"، أن "النقاشات تجرى حالياً بشأن التعديلات المقترحة لتحديث الإستراتيجية التي تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وقبل أن ترفع بشكلها النهائي إلى رئاسة الوزراء".
ووفق مسودة التعديلات، التي حصلت "الغد" على نسخة منها "تسعى الوزارة إلى وضع إطار وهياكل فعالة للحوكمة وسياسات مستدامة بشأن إدارة النفايات الصلبة في المملكة.
ومن أجل الوصول إلى تلك الغاية، اقترحت الوزارة جملة من مجموعات العمل، من بينها "تطوير وتحديث مؤشر كفاءة إدارة النفايات البلدية بشكل منتظم، والذي يتضمن المؤشرات الرئيسة المتعلقة بتقليل المخالفات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، والتخفيف من انبعاثات الكربون".
وترتكز المجموعة الثانية على إنشاء وتنفيذ نظام شامل للرصد والتقييم لأنشطة إدارة النفايات الصلبة، بحيث يغطي العمليات التشغيلية، وتقييمات الأثر البيئي، والآثار المالية.
وأما المجموعة الثالثة فترتكز على الدعوة إلى تسهيل إتاحة خيارات التمويل الأخضر لمشاريع إدارة النفايات الصلبة، وضمان توافق عدد من استثمارات القطاع الخاص مع الممارسات المستدامة بيئيًا ومبادئ الاقتصاد الدائري.
في حين يندرج ضمن مجموعة العمل الرابعة جملة من الأهداف من بينها إجراء تقييم شامل لتحديد ومعالجة العقبات التي تعيق اعتماد مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز بيئة مواتية لمبادئ الاقتصاد الدائري.
وفي مجال تعزيز الاقتصاد الدائري، حددت الوزارة عدة مبادئ مقترحة لتحقيق تلك الغاية، من بينها "التحول من إدارة النفايات الخطية إلى الدائرية، وتعزيز إعادة التدوير، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال إعادة الاستخدام".
وبغية تحقيق ذلك، يجب العمل على "تشجيع تنفيذ حلول مبتكرة لتحويل النفايات إلى موارد مختلفة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية والصناعة لاستكشاف البدائل المستدامة لإدارة النفايات".
كما يجب "تحقيق نسبة محددة من اعتماد ممارسات الفصل عند المصدر في المناطق السكنية والتجارية، مع إنشاء عدد من مراكز إعادة التدوير داخل المناطق البلدية، ما يوفر مواقع مناسبة للمقيمين والشركات لتسليم المواد القابلة للتدوير".
وبالإضافة إلى ذلك "لا بد من تطوير برامج لدعم ودمج جامعي النفايات غير الرسميين في النظام الرسمي لإدارة النفايات، للتأثير بشكل إيجابي على سبل عيش هذه الفئة".
وفيما يتعلق بالمحور الثالث بشأن إشراك القطاع الخاص، فإن ذلك يكمن في "تعزيز أهمية الاستثمارات الخاصة في إدارة النفايات، وتطوير نماذج الإدارة المستدامة للنفايات، والتعاون مع السلطات والمجتمعات المحلية".
وبهدف الوصول إلى ذلك، "يجب وضع خريطة طريق استثمارية تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات السكانية، وتوقعات النمو الاقتصادي، ونضج السوق."
وهذه الخطوة، بحسب مقترحات الوزارة، ستيسر استثمارات القطاع الخاص الإستراتيجية والمستدامة في إدارة النفايات الصلبة على أساس اعتبارات ديموغرافية، واقتصادية شاملة.
ولا بد أن يترافق ذلك مع جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشاريع الإدارة المستدامة للنفايات، بهدف تأمين الشراكات والاستثمارات في عدد من مبادرات إدارة المخلفات الصلبة البلدية.
ويعد تغير المُناخ وإدارة النفايات أمرا في غاية الأهمية، ما دفع بالوزارة لإدراجه كأحد محاور العمل المقترحة في الإستراتيجية، لما لإدارة المخلفات من دور في التخفيف من التغيرات المُناخية، مع وضع إستراتيجيات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى للتكيف مع تلك التأثيرات.
وكل ذلك يمكن تنفيذه عبر "تطوير وتنفيذ أنشطة، وخطط محلية للتكيف مع المناخ، مع التركيز على إعادة التدوير، والتوعية العامة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات".
واقترحت الوزارة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات الصلبة البلدية أقل من مستويات خط الأساس، عبر اعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وحلول تحويل المخلفات إلى طاقة، وتبني ممارسات فعالة لإدارة مدافن النفايات.
كما لا بد من "تحديث وإنشاء البنية التحتية الحديثة لإدارة النفايات الصلبة، ودمج التقنيات التي تقلل من انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة جمع المخلفات، وتعزيز الاستدامة البيئية".
ووفق ما جاء في ملخص التحديث، فإن الوزارة حددت مجموعة من الأنشطة في كل محور من المحاور السابقة لضمان تحقيق الأهداف من الإستراتيجية، مثل دمج تغير المناخ في أي خطط جديدة لإدارة النفايات الصلبة، وتطوير دليل وطني لإدارة مخلفات الكوارث.
ومن بين الأنشطة كذلك "إنشاء معالجة مشتركة فعالة للنفايات البلدية الصلبة، وأنواع أخرى من المخلفات العضوية".
وستجري الوزارة "دراسة على المستوى الوطني لتقدير الكربون الناتج عن عملية إدارة المخلفات، مع ضمان تحسين نظام جمع النفايات البلدية، وتنفيذ مشاريع توليد الغاز الحيوي لالتقاط انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن تحلل النفايات العضوية، وتحويلها إلى مصدر طاقة قابل للاستخدام والتخفيف من تأثير غازات الدفيئة".
ومن بين الأنشطة المقترحة ضمن محور التغير المُناخي أيضا "إنشاء مرافق الفرز، والتعاون مع الشركات المحلية، ومحلات البقالة والمطاعم لتنفيذ مبادرات منع هدر الطعام".
ويترافق كذلك مع "السير بعملية إعادة تأهيل المكبات القديمة، وتحديث محطات النقل، وإنشاء مدافن صحية جديدة".
ومن الأنشطة المقترحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع "إجراء تحليل شامل للسوق، وإعداد دراسات الجدوى لتحديد الفرص المتاحة لممارسات الاقتصاد الدائري، ووضع مبادئ توجيهية، وحوافز لشراء المنتجات والخدمات التي تلتزم بتلك المبادئ".
كما أن "تشجيع التحول نحو المصادر المستدامة، ووضع خريطة استثمارية بالتشاور مع مزودي التكنولوجيا، وتنفيذ حملة توعية لتثقيف الجمهور والشركات وصانعي السياسات حول مبادئ وفوائد الاقتصاد الدائري"، من بين المقترحات كذلك.
ولضمان تعزيز المشاركة أوصت الوزارة بـ"دمج البلديات ضمن مخطط مسؤولية المنتج الممتدة، وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني برامج إعادة التدوير المجتمعية، وإنشاء برامج حاضنة لدعم الشركات الناشئة والملتزمة بمبادئ الاقتصاد الدائري".
وفيما يختص بالأنشطة التي حددتها الوزارة لتعزيز الاقتصاد الدائري، فتشمل تنفيذ مشروع تجريبي في إحدى المناطق السياحية الرئيسة لاختبار الفصل من المصدر، وإنشاء محطات إعادة التدوير، وإجراء تقييم أساسي لتحديد ورسم خرائط لملتقطي النفايات غير الرسميين، مع تشكيل تعاونيات خاصة بهذه الفئة.
وتسعى الوزارة لإطلاق حملات تثقيفية تستهدف البلديات والصناعات والجمهور لرفع مستوى الوعي حول فوائد الاقتصاد الدائري، وتقديم برامج تحفيزية تكافئ السكان والشركات على الممارسة المستمرة لفصل النفايات بشكل سليم، مع إنشاء برنامج لإصدار شهادات الأعمال الخضراء، الذي يعترف بالشركات التي تظهر التميز في ممارسات فصل المخلفات".
وأما الأنشطة التي تقترح الوزارة تبنيها وصولاً لتعزيز مبادئ الحوكمة "إنشاء نظامين أحدهما للمعلومات الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وآخر يتعلق بالشؤون المالية لتلك الخطوة، مع إنشاء مؤشر كفاءة لتحقيق ذلك".
ومن المهم "التعاون مع الجهات الحكومية لإنشاء برامج تحفيزية، مثل المزايا الضريبية، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة، وتقييم التكنولوجيا والابتكار، التي تقع جميعها في صلب تعزيز مبادئ الحوكمة".

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