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نويبرغر: أميركا تدعم البرامج الملكية لتحسين الأمن السيبراني

3/5/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قالت نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي للتقنيات السيبرانية آن نويبرغر، إن الولايات المتحدة تدعم برنامج الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين مهارات الأمن السيبراني وتطويرها.
وأكدت أن زيارتها للأردن تأتي في إطار فعاليات الحوار السيبراني والرقمي بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن ستتضمن مناقشة عدد من القضايا المهمة أبرزها تعميق التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني.
وأضافت، أن الأردن والولايات المتحدة لديهما 75 عاما من الشراكة الإستراتيجية، وأن الأمن السيبراني يعد ركنا آخر مهما في تلك العلاقة ونعمل لتعزيز التعاون في هذا المجال، بخاصة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتطور الأحداث، لذلك سوف نقوم بمشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات وسنناقش سبل التعاون لتحسين الأمن السيبراني بين الجانبين والتهديدات التي تهدد أنظمة الحكومة والبنية التحتية.
وأشارت إلى أنه سيتم اقتراح إجراء تدريب مع الجهات المختصة لضمان الحفاظ على البنية التحتية الآمنة من الهجمات السيبرانية.
وأوضحت المسؤولة الأميركية، أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات المهمة لتنمية مهارات الشباب الأردني ومبادرات محددة للاستثمار في الشباب الأردني.
وبشأن الإمكانيات التي سيقدمها الجانب الأميركي للأردن في هذا المجال، أكدت آن نويبرغر، أنه يمكننا تقديم أفضل الخبرات حول كيفية تأمين الأنظمة الحكومية والأنظمة العسكرية من الهجمات وكلاهما لمنع أخذ المعلومات، ولمنع تعطيل الأنظمة، كما يمكننا الاستثمار في بناء المهارات والدورات الدراسية في الجامعات في هذا المجال.
وأشارت الى أن الذكاء الاصطناعي يحمل الكثير من الوعود والكثير من التحديات، مبينة وجود نماذج في مجال الأمن السيبراني يمكن أن تساعد في العثور على نقاط الضعف في التعليمات البرمجية التي يمكن أن يتم استغلالها واستخدامها من قبل البعض لبناء هجمات ضد التعليمات البرمجية ويمكن للمدافعين استخدامها للعثور على نقاط الضعف لتصحيحها، لذا فإن هدفنا هو العمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع بشكل أسرع من استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجوم.
وأعلنت أيضا انه سيتم تقديم منح دراسية للأردنيين في مجال الأمن السيبراني وعلوم الكمبيوتر والتشفير وغيرها.
وقالت إن الأردن بلد رائد في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مجال الأمن السيبراني، وأن هناك مئات الآلاف من الوظائف المفتوحة حول العالم في هذا المجال، بحيث أن المملكة تمتلك مواهب شبابية عديدة في الكثير من المجالات.
وتابعت، لقد بذلنا الكثير من الجهد في التعاون الدولي لأن الإنترنت لا يعرف حدودا، لافتة الى أنه يمكن أن يكون هناك مهاجمون في بلد ما يستخدمون الخوادم والأكواد في مجموعة أخرى من البلدان لمهاجمة مجموعة ثالثة من البلدان، ونتيجة لذلك ونظرا لعدم وجود حدود، يتعين علينا بناء شراكات دولية ليس لها حدود للدفاع عنها.
وبينت ان إحدى المبادرات الرئيسية التي يشارك فيها الأردن هي مبادرة أنشأها البيت الأبيض قبل عامين لتعزيز التعاون في هذا المجال وتضم نحو 56 دولة في الإنتربول وتشارك فيه العديد من دول الشرق الأوسط بهدف توفير التدريب، مشيرة الى أمثلة على ذلك في تتبع العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لتمويل المهاجمين السيبرانيين، ومساعدة أي بلد في حال تعرضها لهجوم، حيث يمكنها أن تطلب المساعدة من الدول الأخرى، والمشاركة والعمل معا في معرفة التقنيات التي يستخدمها المهاجمون والمدافعون للتقدم بخطوة.- (بترا)

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