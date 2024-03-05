حمل روحه معه ولم يخبر أحداً بمغامرته.. طبيب عماني يتطوع في غزة (فيديو)

في تصريح لقناة "عمان"، قال الدكتور السالمي، الذي يوجد حالياً في المستشفى الأوروبي بغزة، إنه يشاهد يومياً عدداً كبيراً من المصابين والجرحى والجثث التي تأتي يومياً بسبب هذه الحرب الغاشمة، ويقوم بإجراء العمليات لهم في المستشفى.



وكشف الطبيب العماني أنه وبمعية طاقم طبي متكامل يجرون يومياً ما بين 10 و11 عملية جراحية.



بخصوص سبب قدومه إلى غزة، أكد الدكتور السالمي أنه كان بـ"مبدأ إنساني، بعد أن رأيت البشاعة التي تحدث في غزة وهذه الحرب الظالمة ضد أهل غزة، وبعد أن رأيت أطفال غزة عن طريق منظمة عالمية تواصلت معها".



كذلك، كشف الدكتور العماني أنه غادر بلاه "عمان" دون علم أي شخص، وأنه لم يخبر أحدا إلا بعد أن عبر معبر رفح، وحينها "أخبر الجميع بأنه موجود في غزة".



وعبَّر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بشحاعة الطبيب العماني، ووصفه العديد منهم بأنه "حمل روحه وقدم إلى غزة".



فيما اعتبر البعض الآخر أن ما قام به الدكتور جهاد كبير نصرة لسكان وأهالي قطاع غزة.



كما تداول عدد كبير صوراً للطبيب وهو في غرف العمليات يجري العمليات الجراحية للجرحى من الفلسطينيين، وصوراً أخرى تجمعه مع مجموعة من الأطفال وهو يحاول أن ينتزع منهم ابتسامة رغم هول ما يشاهدونه يومياً في القطاع.



كذلك، عبر العديد من العمانيين عن فخرهم بابن بلدهم، وبعثوا له بالعديد من رسائل التنويه والشكر والدعاء كذلك، حتى يتم مهامه الإنسانية على أكمل وجه في القطاع.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -عربي بوست