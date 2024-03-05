حماس تصدر بيانا بشأن اتهامات باتن للمقاومة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة
التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن بشأن الادعاء بارتكاب مقاتلي
المقاومة الفلسطينية حوادث "اغتصاب وعنف جنسي" خلال أحداث 7 أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي.
وأضافت حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقرير
باتن جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة التي تأكد أنها لا
أساس لها من الصحة سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرري الأمم
المتحدة بشأن وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها
نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان: "رغم ادعاء باتن واتهاماتها
الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين فإن تقريرها لم يوثق أي شهادة لمن تسميهم
ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم
اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال".
MENAFN05032024000072011014ID1107938734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.