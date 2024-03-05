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حماس تصدر بيانا بشأن اتهامات باتن للمقاومة الفلسطينية

3/5/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن بشأن الادعاء بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية حوادث "اغتصاب وعنف جنسي" خلال أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقرير باتن جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة التي تأكد أنها لا أساس لها من الصحة سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرري الأمم المتحدة بشأن وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: "رغم ادعاء باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين فإن تقريرها لم يوثق أي شهادة لمن تسميهم ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال".

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