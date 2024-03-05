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قيادي في حماس يؤكد انهيار محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

3/5/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انهارت اليوم الثلاثاء محادثات استضافتها القاهرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووسطاء بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تبقت أيام فقط لوقف القتال قبل أن يحل شهر رمضان المبارك.
وقال القيادي الكبير في حماس باسم نعيم لوكالة "رويترز"، إن الحركة قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.

وأضاف نعيم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو لا يريد اتفاقا، والكرة في ملعب الأمريكان" للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويمتنع الاحتلال عن التعليق علنا على محادثات القاهرة.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق عن مصدر قوله إن الاحتلال قاطع المحادثات؛ لأن حماس رفضت طلبه بتقديم قائمة بأسماء جميع الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وأوضح نعيم أن هذا يستحيل دون وقف إطلاق النار أولا بالنظر إلى أن الأسرى موزعون في أنحاء منطقة الحرب ومحتجزون لدى فصائل مختلفة.

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