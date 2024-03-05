الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

MENAFN - Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات كلما وصلت شاحنات المواد الإغاثية إلى القطاع.



وبحسب مصادر فلسطينية، نوه المتحدث في بيان، إلى أن هناك تعمدا لاستهداف الساعين للحصول على مساعدات، لخلق حالة من الفوضى، بعد سقوط جرحى برصاص الاحتلال لدى سعيهم للحصول على مساعدات في مدينة غزة اليوم الثلاثاء.



من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "أن استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية".



وحمل الإدارة الأميركية والاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات؛ نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30631 شهيدا، و72043 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.