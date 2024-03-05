التايمز تحرض ضد المناضلة ليلى خالد

وحاول المقال إثارة الجدل بشأن إلقاء المناضلة خالد، التي أكدت أنّ مقاتلي حماس الذين نفذوا هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر كانوا "مقاتلين من أجل الحرية"، محاضرة يوم الجمعة في بريطانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ ليلى خالد لن تحضر إلى بريطانيا شخصياً، لكنها من المقرّر أن تظهر عبر الفيديو في حفل لجمع التبرعات تستضيفه حملة التضامن مع فلسطين التي نظّمت المسيرة التي تم خلالها عرض شعار "من النهر إلى البحر" على مبنى البرلمان البريطاني.



وقالت الصحيفة إنّ ظهورها خلال المناسبة "أثار قلق جماعات يهودية ونواباً في البرلمان، والذين طرحوا المسألة مع الوزراء".



وتجدر الإشارة إلى أنّ المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، 80 عاماً، عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي أيقونة للنضال والكفاح المسلح الفلسطيني ورمز لاقتدار المرأة الفلسطينية ودورها في حركة التحرر.



وعلى الرغم من اشتداد المضايقات والتقييدات بشأن سفرها وظهورها الإعلامي، لم تغير خالد مواقفها من الكفاح المسلح، وهي تدعو لدولة فلسطينية عاصمتها القدس، وحق العودة الكامل للاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية. الميادين