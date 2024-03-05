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الحوثيون: المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة

3/5/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع بحكومة الحوثيين اللواء الركن محمد ناصر العاطفي موجها كلامه لأميركا وبريطانيا أن القادم سيكون أشد إيلاماً ووجعاً ومتجاوزاً كل التوقعات في المواجهات البحرية.


وقال العاطفي في تصريحات صحفية إن على ثلاثي الشر والإجرام أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم أن يستوعبوا جيداً خطاب السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ويأخذوا ما جاء فيه على محمل الجد لأن قوله أفعال موجبة التنفيذ دون إبطاء أو تأخير.


وأضاف: القوات المسلحة اليمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها في أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام السيادية الآنية والمرحلية المسندة إليها وهي قادرة على مفاجأة أعداء الأمة والدين والإنسانية بضربات موجعة ومزلزلة وفق المقتضيات والقواعد والمعادلات الجديدة وفي مقدمتها الحق الكامل للسيادة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وتجعل كل الأعداء يعيدون التفكير مرات ومرات قبل أن يختبروا صبر اليمانيين".


وأشار إلى أن العدوان الإجرامي الأمريكي البريطاني على اليمن جاء رداً لموقف الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة الداعم والمساند بقوة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة.


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