يديعوت أحرونوت: الجنود ينهبون ممتلكات الغزيين

وأورد ناحوم برنياع في صحيفة "يديعوت أحرونوت" شهادة طبيب كتيبة في الاحتياط، قال إنّ "قوات في الجيش الإسرائيلي سرقت هواتف نقالة ومكانس كهربائية ودراجات نارية ودراجات هوائية".



وتابع أنّ جنود الاحتلال ينشرون أشرطة فيديو، مثل الجندي الذي يتباهى بقمصان كرة القدم التي أخذها من أحد المنازل وجنود في الاحتياط يتفاخرون بوجبات الطعام الفاخرة التي أعدّوها من منتجات أخذوها من منازل في غزة.



ولفت الإعلام العبري في حديثه عن ظاهرة السرقة التي يقوم بها الجنود إلى أنها "ليست لسد احتياجات جسدية أو بسبب الجشع فحسب، بل هي أحد التعبيرات عن غريزة الانتقام".



وتابع أنّ "سرقة الجنود الإسرائيليين لممتلكات أهل غزة يرمزون من خلالها إلى معنى الانتصار المُطلق".



ويرمز النهب، أيضاً، إلى الانتقام الاقتصادي، وليس عبثاً أنه كان مصاحِباً لتدمير الممتلكات، بل لإحراق المنازل من دون أي سبب أو داعٍ في كثير من الأحيان.



ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أنّ "أعمال النهب لا تشكل انحرافاً عن القتال، وإنما هي استمرار لحرب الثأر والانتقام، وهو السبب الذي يجعل هيئة الأركان العامة في الجيش تتردد في اقتلاعها".



ورأت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير نشرته قبل أيام، أن "الجيش" الإسرائيلي ليس أخلاقياً، كما ادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عندما قال في تشرين الأول/أكتوبر إنّ "الجيش" الإسرائيلي هو "الأكثر أخلاقية في العالم". الميادين