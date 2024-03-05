استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن جنديا إسرائيليا أصيب جراء عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار، في حين تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقارير أولية تشير إلى محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن قرب المستوطنة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني تمت "تصفيته"، مما يعني أن الشاب قد استشهد برصاص قوات الاحتلال.
MENAFN05032024000072011014ID1107938727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.