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استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس

3/5/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن جنديا إسرائيليا أصيب جراء عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار، في حين تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقارير أولية تشير إلى محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن قرب المستوطنة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني تمت "تصفيته"، مما يعني أن الشاب قد استشهد برصاص قوات الاحتلال.

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