الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا منذ بداية الحرب

الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا منذ بداية الحرب
التاريخ
3/5/2024 2:38:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا، وإن أطفال القطاع يموتون ببطء أمام أنظار العالم.-(وكالات)
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