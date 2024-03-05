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الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا منذ بداية الحرب

3/5/2024 2:38:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا، وإن أطفال القطاع يموتون ببطء أمام أنظار العالم.-(وكالات)

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