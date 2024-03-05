تقدم بطيء بمفاوضات تحرير المخطوفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
جدعون كوتس وآخرون:
على خلفية التقارير عن الازمة في الاتصالات لصفقة تحرير المخطوفين أفادت "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس بوجود تقدم بطيء في المفاوضات وبأن هناك تقديرا بأنه سيكون ممكنا عقد الصفقة قبل رمضان.
ومع أنه حسب التقرير قال زعيم حماس السنوار إنه "لا عجلة للوصول إلى اتفاق"، قال مصدر رفيع المستوى للمنظمة للصحيفة أن الأسبوع الأول من رمضان هو موعد هدف حقيقي أكثر لصفقة بين الطرفين.
وقال مصدر في حماس لـ "رويترز" أول من أمس إن اليوم الثاني من المحادثات في القاهرة تواصل دون صلة بتواجد أو غياب الوفد الإسرائيلي.
وقال مصدر آخر في حماس لشبكة "الميادين" إن إسرائيل ترفض إعطاء أجوبة واضحة لمطالب حماس – وقف نار كامل، خروج القوات من غزة وعودة سكان غزة إلى بيوتهم. في إسرائيل يدعون بأن حماس لن ترفع أي معلومات عن مطالبها وجاء بأن "المنشورات غير صحيحة، حماس لم ترفع شيئا".
وأعربت مصادر مصرية وقطرية أول من أمس عن تخوفها من أنه حتى لو توصل الطرفان إلى توافقات، يبقى تحدي مركزي، خلق اتصال مع يحيى السنوار، تقول "وول ستريت جورنال" في تقريرها أنه مقطوع الاتصال منذ أسبوع على الأقل.
في أعقاب التقرير عن الرسائل التي نقلها السنوار إلى القيادة في قطر، يخشون في إسرائيل من أن يفضل زعيم حماس في القطاع تشديد التوتر اثناء شهر رمضان من الوصول إلى هدنة في القتال.
وأوضحت مصادر في إسرائيل أمس بأن حماس اتخذت قرارا بعدم التقدم مع تفاصيل الصفقة. وأضافت تلك المصادر بأن إسرائيل لم تطلب قائمة المخطوفين الأحياء بل طلبت عدد المخطوفين الأحياء كي تخلق حوله مفاتيح التحرير وعدد السجناء الذين سيتحررون.
هذا ووصل رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني في هذه الاثناء إلى محادثات إستراتيجية في واشنطن وهو سيلتقي مع وزير الخارجية انطوني بلينكن. وتواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط للوصول إلى صفقة حتى رمضان.
ودعت نائبة الرئيس كاميلا هاريس حكومة إسرائيل قبل يومين لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم المساعدات إلى القطاع بينما يعاني السكان من كارثة إنسانية خطيرة. كما دعت هاريس الى وقف نار يسمح بتحرير المخطوفين وإدخال مزيد من المساعدات.
والى ذلك، قبل أسبوع فقط من رمضان لم يحسم جهاز الأمن والمستوى السياسي موضوع كيفية الاستعداد هذه السنة لوصول المصلين المسلمين إلى الحرم في هذا الشهر.
يعتقد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بأن من الصواب هو تقييد عدد المصلين في الحرم ببضعة آلاف فقط. وذلك لأجل السماح للشرطة لاستعداد أفضل وقدرة رد سريعة إذا ما نشبت أعمال عنف.
بالمقابل، أوضح المفتش العام الفريق شرطة يعقوب شبتاي للوزير بأن موقفه هو السماح بدخول عرب إسرائيل والفلسطينيين من الضفة في ظل تقييد عددي ما على حجاج الحرم، وذلك لاعتبارات الأمان. اما في الشباك فطلبوا عدم فرض قيود على الإطلاق تخوفا من اشتعال المنطقة.
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