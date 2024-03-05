تقدم بطيء بمفاوضات تحرير المخطوفين

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

جدعون كوتس وآخرون:

على خلفية التقارير عن الازمة في الاتصالات لصفقة تحرير المخطوفين أفادت "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس بوجود تقدم بطيء في المفاوضات وبأن هناك تقديرا بأنه سيكون ممكنا عقد الصفقة قبل رمضان.

ومع أنه حسب التقرير قال زعيم حماس السنوار إنه "لا عجلة للوصول إلى اتفاق"، قال مصدر رفيع المستوى للمنظمة للصحيفة أن الأسبوع الأول من رمضان هو موعد هدف حقيقي أكثر لصفقة بين الطرفين.

وقال مصدر في حماس لـ "رويترز" أول من أمس إن اليوم الثاني من المحادثات في القاهرة تواصل دون صلة بتواجد أو غياب الوفد الإسرائيلي.

وقال مصدر آخر في حماس لشبكة "الميادين" إن إسرائيل ترفض إعطاء أجوبة واضحة لمطالب حماس – وقف نار كامل، خروج القوات من غزة وعودة سكان غزة إلى بيوتهم. في إسرائيل يدعون بأن حماس لن ترفع أي معلومات عن مطالبها وجاء بأن "المنشورات غير صحيحة، حماس لم ترفع شيئا".

وأعربت مصادر مصرية وقطرية أول من أمس عن تخوفها من أنه حتى لو توصل الطرفان إلى توافقات، يبقى تحدي مركزي، خلق اتصال مع يحيى السنوار، تقول "وول ستريت جورنال" في تقريرها أنه مقطوع الاتصال منذ أسبوع على الأقل.

في أعقاب التقرير عن الرسائل التي نقلها السنوار إلى القيادة في قطر، يخشون في إسرائيل من أن يفضل زعيم حماس في القطاع تشديد التوتر اثناء شهر رمضان من الوصول إلى هدنة في القتال.

وأوضحت مصادر في إسرائيل أمس بأن حماس اتخذت قرارا بعدم التقدم مع تفاصيل الصفقة. وأضافت تلك المصادر بأن إسرائيل لم تطلب قائمة المخطوفين الأحياء بل طلبت عدد المخطوفين الأحياء كي تخلق حوله مفاتيح التحرير وعدد السجناء الذين سيتحررون.

هذا ووصل رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني في هذه الاثناء إلى محادثات إستراتيجية في واشنطن وهو سيلتقي مع وزير الخارجية انطوني بلينكن. وتواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط للوصول إلى صفقة حتى رمضان.

ودعت نائبة الرئيس كاميلا هاريس حكومة إسرائيل قبل يومين لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم المساعدات إلى القطاع بينما يعاني السكان من كارثة إنسانية خطيرة. كما دعت هاريس الى وقف نار يسمح بتحرير المخطوفين وإدخال مزيد من المساعدات.

والى ذلك، قبل أسبوع فقط من رمضان لم يحسم جهاز الأمن والمستوى السياسي موضوع كيفية الاستعداد هذه السنة لوصول المصلين المسلمين إلى الحرم في هذا الشهر.

يعتقد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بأن من الصواب هو تقييد عدد المصلين في الحرم ببضعة آلاف فقط. وذلك لأجل السماح للشرطة لاستعداد أفضل وقدرة رد سريعة إذا ما نشبت أعمال عنف.

بالمقابل، أوضح المفتش العام الفريق شرطة يعقوب شبتاي للوزير بأن موقفه هو السماح بدخول عرب إسرائيل والفلسطينيين من الضفة في ظل تقييد عددي ما على حجاج الحرم، وذلك لاعتبارات الأمان. اما في الشباك فطلبوا عدم فرض قيود على الإطلاق تخوفا من اشتعال المنطقة.