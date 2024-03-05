بحث العقد التالي في قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: عوديد عيلام

المصاف الذي تدخل إليه الحرب في غزة لن يخلق "صورة نصر". وعليه فثمة حاجة إلى تغيير الإطار كله، علينا أن نأخذ بالحسبان إمكانية التقدم غير المتواصل والمتعلق بالواقع في الميدان، وذلك إلى جانب خلق أفق إيجابي للسكان المدنيين. جذر الخلاف ما يزال قائما. فالقسم الأكبر من الفلسطينيين ما يزالون يتبنون الجهاد ويتطلعون لان تقودهم حماس في الكفاح ضد إسرائيل. على حد فكرهم فإن "العودة" لا يفترض أن تنتهي في تحقيق فكرة الدولتين أو حتى في العيش بانسجام في دولة واحدة، بل بإبادة الدولة اليهودية على سكانها.

بودي أن أطرح فكرة من خارج الصندوق، تستند إلى لعبة الصندوق. كبار السن بيننا لا بد يتذكرونها "سلالم وحبال". من جهة، الصعود للسلم، بمعونة الإيفاء بشروط محددة جدا، تقرب الفلسطينيين من تحقيق رؤية الدولتين والاستقلال. بالمقابل، الخروج عن المبادئ المقررة (سلوك غير غريب عن الفلسطينيين، في أقل تقدير) يؤدي إلى الهبوط إلى الأسفل بالسلم والعودة إلى واقع مرغوب فيه أقل من الفلسطينيين انفسهم. أهمية خاصة يوجد للموقف من التعريف الدقيق للشروط وكذا للتأييد الدولي لها، إذ إن الأخير سيكون حيويا لنجاح كل الخطوة. هيا نرى كيف تكون "سلالم وحبال" كفيلة بأن تكون.

المرحلة الأولى: إقامة مخيمات لاجئين مؤقتة قرب البحر. مخيمات من هذا القبيل سبق أن أقيمت في الحرب الأهلية في سورية، في أفغانستان وغيرها. لهذا الغرض ستكون حاجة إلى الانهاء التام لأعمال الأونروا في القطاع والقاء المسؤولية على منظمات دولة تختص بمناطق الكارثة.

إلى جانب ذلك تقام أجهزة دولية للعناية بالسكان، تسيطر إسرائيل ومصر على معابر رفح، ويبقي الجيش الإسرائيلي على حرية العمل في غزة ويحتفظ بحزام أمني واسع في أراضيها. اضطراب، جريمة ومقاومة تؤدي إلى "النزول بالحبل" وتؤجل إعمار قطاع غزة.

المرحلة الثانية: بداية الأعمال. حذار علينا ان ندخل الى نموذج "اخلاء – بناء"، وبالتالي فان هذه المرحلة لا تبدأ الا بعد مرور ثلاث سنوات. وهي تنفذ بالتدريج من محافل دولية باشراف إسرائيلي. السلطة الفلسطينية، في صيغة جديدة، تشارك في المسيرة، لكن ستفحص في كل خطوة وخطوة. كجزء من هذا يتم تصميم جهاز تعليم جديد في القطاع، والمناهج التعليمية تكتبها لجنة تربوية دولية وينفذ إشراف متشدد على نشاط الجهاز. في هذه المرحلة يقام أيضا صندوق دولي لتمويل اعمار القطاع، وتتيح دول عربية معتدلة للغزيين الوصول والعمل في نطاقها، وإسرائيل تسمح بهجرة طوعية الى أماكن توافق على استيعاب لاجئي القطاع. اما التحريض، التنظيمات غير القانونية والتطرف الديني فستعاقب بشدة. ويمنع التدخل الإيراني بعمل دولي. في حالة انتفاضة – نزول إلى الأسفل: يتوقف إعمار القطاع وكذا يتوقف خروج الغزيين للعمل في دول المنطقة.

المرحلة الثالثة، إقامة قوة حفظ نظام فلسطينية باشراف إسرائيلي ومصري. إسرائيل تبقي على حرية عمل امني في القطاع. اذا لم تقم القوة الفلسطينية بدورها، تحل وتستبدل بقوة عربية بمشاركة إسرائيل.

المرحلة الرابعة: منطقة التجارة الحرة – غزة. في هذه المرحلة، التي لن تبدأ الا بعد سبع سنوات من بداية خطة الإعمار، يبنى ميناء في القطاع وممر بري يرتب إلى الضفة. مع خروج المشاريع الى حيز التنفيذ بتوجيه وتمويل دوليين، مثل شبكة سكك حديدية تربط القطاع بمصر والأردن، يعترف بغزة كمنطقة تجارة حرة.

في هذه المرحلة توحد رفح المصرية والفلسطينية. هنا أيضا كل تنظيم (مقاوم)، تحريض وتقويض للاتفاقات تؤدي الى وقف المسيرة.

المرحلة الخامسة: مع مرور عشر سنوات وفي حالة ان يسمح الواقع بذلك – إقامة كيان مستقل ومجرد من السلاح في غزة. هذه، بدورها تصبح جزء من الدولة الفلسطينية. هنا أيضا الحبل واضح – عدم الالتزام بالاتفاقات يؤدي الى وقف مسيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

البحث في اليوم التالي في غزة يجب أن يتركز بالذات على العقد التالي والتصدي لصدمات الماضي لدى الطرفين من خلال بناء تدريجي وحذر للثقة. هكذا فقط نتمكن من التحرك نحو حل أحد النزاعات الأطول في الزمن الحديث.