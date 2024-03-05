Tuesday, 05 March 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس شخصت الإحباط الأميركي من إسرائيل

3/5/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل

خطاب نائبة الرئيس الأميركي، كاميلا هاريس، أول من أمس يمكن أن يشير إلى انعطافة في موقف الولايات المتحدة من الحرب في قطاع غزة. هذه هي المرة الأولى التي فيها المقاربة الأميركية في واشنطن يتم التعبير عنها بشكل حاد جدا وواضح جدا. هاريس دعت إلى التوصل الى وقف لإطلاق النار الفوري في القطاع. وقالت إن الهدنة لمدة ستة أسابيع ستمكن من إطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين. ولكن في نفس الوقت أكدت بتوسع على معاناة سكان القطاع المتزايدة.
حسب أقوالها فإن الفلسطينيين هناك يعانون من "كارثة إنسانية"، وأنه يجب على إسرائيل زيادة جهود مساعدتها "دون أي مبررات". وقالت أيضا إنه توجد الآن صفقة حقيقية على الطاولة، ودعت حماس إلى الموافقة عليها.
التصريح الطويل والمفصل لنائبة الرئيس يعكس أمرين في مواقف الإدارة. الأول هو أن الرئيس الأميركي ورجاله يزيدون الضغط على الطرفين على أمل التوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المخطوفين قبل شهر رمضان. الثاني هو أنه بعد خمسة أشهر على بداية الحرب وصبر أميركا على إسرائيل، يوجد في حالة تآكل. في واشنطن يجدون صعوبة في تشخيص إستراتيجية لإسرائيل بخصوص الحرب، إضافة إلى جهود البقاء لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ الغضب من استجابة الحكومة الإسرائيلية البطيئة (في بعض الحالات جهاز الأمن) للصعوبات الإنسانية المتفاقمة في القطاع؛ القلق من تداعيات التورط المستمر في غزة على الوضع الإقليمي ومكانة بايدن قبل الانتخابات الأميركية.
الحادثة الأساسية في هذا الشأن هي الكارثة التي حدثت في غزة في يوم الخميس الماضي، حيث قتل أكثر من 100 فلسطيني وهم بانتظار وصول شاحنة مواد غذائية. حسب الجيش الإسرائيلي عدد قليل، تم إطلاق النار عليهم من قبل الجنود ويقول فقط من شعروا بالخطر على حياتهم منهم. هذا لم يكن إسهام إسرائيل الوحيد في الكارثة. فالشاحنات تم إدخالها الى القطاع من الجنوب، وبعضها توجه نحو الشمال بهدف إحضار التموين لنحو 300 ألف شخص علقوا في منطقة الشمال ولم يذهبوا إلى الجنوب، منطقة رفح، عند اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع في تشرين الأول (ديسمبر) الماضي.
ضباط في الجيش الإسرائيلي قاموا بتنسيق وصول الشاحنات مع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، الذين بدورهم قاموا بنقل الشاحنات لبضع ليال. هذه العملية لم يتم تنسيقها مع حماس، ولم يكن هناك أي حماية للقافلة من قبل رجال حراسة مسلحين. عندما اندلعت الفوضى هرب السائقون مع المس ببعض المدنيين الذين حاولوا نهب البضائع. هذه طريقة مليئة بالعيوب، تم تبنيها فقط بسبب عدم وجود خيار آخر. ليس بالصدفة أنهم في الجيش الإسرائيلي يتوقعون أن هذه الكارثة يمكن أن تتكرر إذا استمر طريقة العمل الحالية.
الحادثة أثارت صدمة كبيرة في العالم. ولكن في إسرائيل استقبلت باللامبالاة. الجهة الرسمية الوحيدة التي كلفت نفسها عناء التطرق إلى الحادثة هو المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، دانييل هجاري، الذي عرض على وسائل الإعلام نتائج التحقيق العسكري الأولية في الأمر. ولأنه لا يمكن لأي عمل جيد أن يمر بدون عقاب فقد حظي هجاري على الفور بمقال تصفية مليء بالاخطاء في القناة 14، ربما من أجل أن لا يدخل الجنرالات إلى رؤوسهم عدد أكبر من اللازم للأفكار حول إدارة سياسة إعلام مستقلة.
في الغرب وفي واشنطن أيضا فإن الحبل الذي أعطي للعمليات العسكرية الإسرائيلية يقصر، على الأقل في شهر رمضان. في أعقاب الحادثة، قامت الولايات المتحدة بإنزال إرساليات مساعدة أولية للقطاع، وهي تنوي إنزال إرساليات أخرى بنفس الطريقة. منذ ذلك الحين إسرائيل تسمح بإدخال مساعدات أكبر للفلسطينيين. الأمم المتحدة طلبت وحصلت من إسرائيل على مصادقة لإدخال معدات اتصال وتوجيه إلى القطاع (هواتف محمولة واجهزة جي.بي.اس) من أجل التمكين من اتصال أفضل مع القوافل التي تنقلها المنظمات الدولية. في مساء يوم الجمعة استأنف الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات المالية للأونروا، التي توقفت بعد أن كشفت إسرائيل معلومات استخبارية عن مشاركة موظفين فيها في المذبحة في غلاف غزة.
من سارعت الى قراءة الصورة وترجمتها لاغراضها الخاصة هي حماس: يبدو أنها مرة اخرى تتصلب في مواقفها في المفاوضات حول صفقة المخطوفين من خلال الشعور أن الوقت يعمل في صالحها وأن تهديد إسرائيل باحتلال رفح غير حقيقي، وبالتأكيد هو غير فوري. في المفاوضات بقيت عدة خلافات جوهرية، أهمها يتعلق بطلب حماس الحصول على ضمانات أنه بعد الانتهاء من إطلاق سراح المخطوفين في الدفعتين ستتوقف الحرب. وخلاف آخر حول طلبها السماح للمدنيين بالعودة الى شمال القطاع (في هذه الاثناء الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول إلى الشمال بواسطة الممر الذي يحتله والموجود في جنوب غزة). السؤال هو هل الضغط الذي سيستخدمه الأميركيون والوسطاء المصريون والقطريون سيكون ثقيلا وناجعا بما فيه الكفاية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، في الوقت القريب رغم ذلك.
الحادثة في غزة تزيد تخوفات الغرب من تفشي الفوضى على صيغة الصومال. في جزء من المحادثات يسمع الأميركيون من المستوى السياسي الإسرائيلي بأن بقاء حماس في السلطة هو احتمالية اسوأ من الفوضى في القطاع. وعلى أي حال، بدون صفقة هناك خطر استمرار القتال الذي ستكون نتيجته موت المدنيين ("عدد كبير من المدنيين الأبرياء قتلوا"، قالت هاريس)، وازياد الازمة الإنسانية.
بسبب أن شهر رمضان يوجد في الخلفية فانه يمكن أن تثور هنا عاصفة اخرى. فالصور التي تأتي من غزة يمكن أن تؤجج النفوس في الدول العربية وأن تنطلق موجة جديدة من المظاهرات واعمال الشغب المناوئة لاسرائيل، التي ستتسبب أيضا بخطر داخلي على استقرار الانظمة. يمكن الافتراض أن الوزير بني غانتس قد سمع بكل هذه الأمور في المحادثات التي اجراها مع جهات رفيعة في الادارة الأميركية. مشكوك فيه اذا كان رجال بايدن يعلقون الآمال على النجاح في تمرير رسالة من خلال غانتس لنتنياهو، حيث الاخير ينشغل بشكل كبير في تظاهره بالاهانة بادعائه أن الأميركيين قد تجاوزوا البروتوكولات بتوجيه دعوة لغانتس بدون موافقته.

MENAFN05032024000072011014ID1107938722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث