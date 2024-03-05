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في ظل الحرب.. استقبال فرحة رمضان في القدس بإحباط

3/5/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: نير حسون

لا يوجد أي شيء في شوارع البلدة القديمة في القدس يشير إلى أنه بعد أسبوع تقريبا سيبدأ شهر رمضان. الزينة والأنوار بقيت في المخازن، محلات كثيرة مغلقة، بسطات الألعاب والملابس التي تتم فرشها في كل سنة في هذا الشهر اختفت، لا توجد ميزة خاصة للمطاعم، حتى بلدية القدس قررت في هذه السنة التخلي عن وضع زينة شهر رمضان والاحتفالات التي كانت تقام في السنوات الأخيرة، ساحة باب العامود مدمرة بالكامل بسبب أعمال الصيانة. أول من أمس وعد العمال بأن المرحلة الرئيسية في أعمال الصيانة ستنتهي في الاسبوع الحالي، لكن هذا يبدو مثل وعد يصعب الوفاء به.
بشكل عام يبدو أن الإحساس بالحزن على مصير الغزيين، وخيبة الأمل والخوف مما سيأتي، غير في شرقي القدس الشعور بالاحتفال الذي كان يسود من قبل. "أنا عمري 50 سنة ولكنني لا أتذكر رمضانا مثل هذا. أنا أتذكر الحرب في لبنان في 1982، في حينه كان الأمر هكذا مدة أسبوع أو أسبوعين، ولكنني لا أتذكر مثل هذا الوضع"، قال أبو موسى، وهو بائع قهوة في سوق القطانين على مدخل الحرم. "في القدس توجد أجواء خاصة في شهر رمضان، لذلك فإن عرب إسرائيل وسكان الضفة يأتون إلى هنا. في هذه السنة لن يكون أي شيء، الجميع قلوبهم موجوعة"، قال أبو كريم النابلسي، وهو بائع شاورما في شارع باب الواد في الحي الإسلامي.
السؤال الموجود لدى كل سكان البلدة القديمة وشرقي القدس هو ماذا ستكون سياسة إسرائيل في نهاية المطاف حول الدخول إلى المسجد الأقصى؟ منذ بداية الحرب الشرطة تقيد جدا دخول العرب إلى الحرم، ولا سيما في أيام الجمعة، وأيضا في كل أيام الأسبوع. القيود تتغير من باب إلى آخر ومن ضابط إلى آخر. ولكن بشكل عام الرجال أقل من عمر 45 – 50 لا يسمح لهم بالدخول. وخلافا للسابق فإن هذه القاعدة تسري أيضا على النساء والاولاد.
التحليل الذي أجراه باحث جمعية "عير عاميم"، افيف تترتسكي، يظهر أن القيود التي فرضت منذ بداية الحرب على الصلاة في الحرم هي الأشد منذ احتلال إسرائيل للحرم في العام 1967. بالنسبة للعرب في المدينة، الذين منذ بداية الحرب امتنعوا بشكل مطلق تقريبا عن الاحتكاك مع رجال الشرطة، فإن هذه السياسة تعتبر عقابا جماعيا، وهي تضاف إلى خطوات سياسية أخرى، منها زيادة أوامر هدم البيوت ومنع التجمع واعتقال الأئمة، ومواطنون عاديون بسبب تصريحات يمكن تفسيرها تأييدا لحماس.
هناك خشية من أنه إذا استمرت سياسة فرض القيود في شهر رمضان أيضا، فإن ذلك سيشجع على اندلاع أعمال عنف في القدس وفي الضفة الغربية.
قبل أسبوعين بدأت تظهر منشورات بأن وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، يضغط من أجل فرض قيود استثنائية على دخول المصلين إلى الحرب، بما في ذلك من القدس وإسرائيل، هذا خلافا لموقف الجيش والشاباك، الذين يعتقدون أن إدخال المصلين سيمنع بالتحديد أعمال العنف ويضعف تأييد حماس.
حسب تسريبات من الكابنت الأمني، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على موقف الوزير الذي يقول: "إنه سيتم أيضا فرض قيود على دخول العرب الإسرائيليين في شهر رمضان إلى الحرم". من هنا استنتج الفلسطينيون في القدس وفي الضفة الغربية أنهم هم أيضا لن يسمح لهم بدخول الحرم.
بعد الجلسة قال ضباط في جهاز الأمن: "إنه لم يتم اتخاذ القرار، وأنه سيتم اتخاذه فقط قبل بضع ساعات على الصلاة الأولى التي يتوقع أن تكون يوم الأحد المقبل". وقالوا: "إن مجرد مناقشة ذلك يزيد التوتر فقط". في هذه الأثناء جهات لها صلة بالقضية تقول: "إن جهاز الأمن يسعى إلى إبعاد القرار عن الشرطة وعن بن غفير، ونقله إلى مستوى رئيس الحكومة". وكما نشر في "هآرتس"، فإنه في الأيام الأخيرة، توقف الشاباك ومجلس الأمن القومي عن إرسال ممثليهما للنقاشات مع بن غفير. والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة بدأت تتراكم لديه المشاورات حول الاستعداد لشهر رمضان في فترة الحرب.
في السنوات الأخيرة ورغم التوتر سمحت اسرائيل لعشرات آلاف المصلين من الضفة الغربية بدخول الحرم أيام الجمعة في شهر رمضان، وحتى أنها سمحت بدخول مجموعات صغيرة من قطاع غزة. هذه العملية نجحت وتم نشرها من قبل المتحدثين بلسان الشرطة والجيش دليل على حرية العبادة التي تسمح بها إسرائيل. في الفترة الأخيرة لم يستبعد مصدر أمني رفيع إمكانية السماح أيضا للمسلمين من الضفة بالقدوم في نهاية المطاف. الفلسطينيون من ناحيتهم، لاحظوا الاستعدادات في حاجز قلندية، التي شجعتهم على التفكير بأنه رغم التصريحات إلا أن إسرائيل ستسمح في نهاية المطاف بدخول المصلين من الضفة الغربية.
في الأوقاف الإسلامية، التي تدير المسجد الأقصى، يحاولون مؤخرا أن يبثوا لإسرائيل، ضمن أمور أخرى، بأنهم سيبذلون الجهود حتى لا يحولوا الصلاة في شهر رمضان في المسجد الأقصى الى استعراضات تأييد لحماس. "سيكون الكثير من الحراس الذين سيهتمون بألا يتم رفع أعلام حماس ولن تكون حجارة، وسنظهر للشرطة بأننا نقوم بالوفاء بما نقوله"، قال مصدر فلسطيني في البلدة القديمة.
"إذا لم يسمحوا للناس بالقدوم فهم يرتكبون خطأ كبيرا جدا"، قال منير الزغير، رئيس لجنة السكان في كفر عقب. "لماذا يتوقعون حدوث أمور سيئة؟ ليسمحوا للناس بدخول المسجد ولن يحدث أي شيء. يمكن أيضا جلب الشيوخ الذين سيدعون الشباب إلى عدم افتعال المشاكل".
في هذه الأثناء محلات كثيرة في البلدة القديمة مغلقة، والشوارع في البلدة القديمة تقريبا مهجورة، والبسطات غير موجودة منذ بداية الحرب. "لماذا نقوم بفتح المحلات؟ لا يوجد سياح أو مصلون"، قال أمير النابلسي، وهو صاحب محل فلافل في شارع باب الواد في البلدة القديمة. "عائلتي تمتلك المحل هنا منذ 140 سنة ولكننا لم نصادف شيئا كهذا. هذه فترة صعبة جدا. ولكن نحن نأمل بأن ينعكس الأمر وسيكون سلاما والناس يأتون. في شهر رمضان أنا أنوي فتح المحل".

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