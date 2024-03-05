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العقدة القتالية.. تكتيك القسام في مواجهة جيش الاحتلال

3/5/2024 2:38:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية- وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تكتيكات وأساليب قتالية مبتكرة مع قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة.
وخلال العدوان الصهيوني عرف الجمهور مصطلح "العقدة القتالية" الذي كثيرا ما استخدمه الناطق باسم القسام أبو عبيدة، فقد دأب على القول في أكثر من خطاب له "هناك المئات من المجاهدين في العقد القتالية ينتظرون بفارغ الصبر دورهم الجهادي".
العقدة القتالية عبارة عن خلايا لا مركزية صغيرة من المقاومين يتراوح عدد أفرادها في حالة تنفيذ أعمال قتالية منفردة بين 3 و5 أفراد، ويمكن أن يرتفع العدد إلى أكثر من 10 مقاومين في العمليات العسكرية المركّبة.
وتشير التقارير إلى أن كتائب القسام طورت قدراتها القتالية، فأصبحت تشتبك فوق الأرض وتحتها بعدما دربت مقاتليها على التكيف مع نقص الأكسجين وتراجع مصادر الضوء الطبيعي، للتغلب على ارتفاع مخاطر التعامل مع مواجهات غير تقليدية، ومنها الغاز السام الذي يستخدمه الاحتلال في أحد الأنفاق.
ورغم أن قيادة الاحتلال دفعت بفرقها العسكرية وقوات النخبة في ألوية غولاني وغفعاتي وناحال وغيرها فإنها فشلت في مواجهة هذا النوع من خلايا القتال التي تواصل التصدي والاشتباك رغم مرور 5 أشهر على العدوان.
يتم تشكيل العقد القتالية من خلال تقدير قيادة المقاومة المسبق لخطط الاحتلال الهجومية في أي منطقة من مناطق غزة وبالنظر إلى طبيعة القتال فيها، وبالتالي يترك للمقاوم في عقدته تقدير نشاطه العسكري فيها، متى يبدأ؟ وأين يكمن؟ وأي آلية يستهدف؟
ويتم كل ذلك بطريقة لا مركزية ولا تستدعي التواصل مع القيادة، ولكن وفق الخطط المسبقة المتوفرة للمقاومين، ويتم تسليحهم في كل عقدة قتالية بحسب اختلاف المهمة الموكلة لهم.
ويتم تجهيز العقد القتالية وإعداد خطط عملياتها وكمائنها بناء على دراسة التهديد والمخاطر على جميع المحاور القتال، وذلك من خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية عن خطط العدو وحشوده وتموضع قواته.
ويوفر هذا الفن القتالي للمقاومين استقلالية في المواجهة يمكنهم خلالها من مباغتة العدو وتنفيذ الكمائن المحكمة في مناطق يعتقد أنه سيطر عليها، وفي الوقت ذاته يتمكن المقاومون من التنقل نحو الأماكن الآمنة والانسحاب بعد تنفيذ المهمة.
وطورت المقاومة أساليب عقدها القتالية، إذ نفذت عمليات نوعية خلف خطوط الاحتلال كما حدث في منطقة جحر الديك، حيث تمكن المقاومون من استدراج عناصر القوات الصهيونية إلى مداخل الأنفاق ثم تفجيرها.
تقوم فكرة العقد القتالية على تشكيل خط دفاع ناجح من خلال ضرب نقاط ضعف العدو وتحييد قدراته ونقاط قوته باستخدام أقل الإمكانيات المتاحة لدى المقاومة.
وتشكل العقدة القتالية بحسب المهمة الموكلة إليها، وأقلها في حالات القنص، إذ تتألف من 2 أو 3 كأقصى حد، أما في مهمات مثل المدفعية واستهداف مدرعات الاحتلال وحشوده فتتألف من 3 إلى 5 أفراد.
وفي المهام المركّبة تتوافر العقدة على مقاتلين من النخبة، لتنفيذ عمليات القنص والاقتحام والاشتباك مع جنود الاحتلال واستهداف الإمدادات وطواقم الإنقاذ، كما يمكن أن تشترك أكثر من عقدة في تنفيذ عملية واحدة.
وتتيح هذه الطريقة القتالية للمقاومين إمكانية التصرف فيما لو انقطعوا عن قيادتهم لأي سبب من الأسباب، وفي بعض الأحيان يكمن الجندي في موقع بعينه لأسابيع دون الدخول في اشتباك تحت أي ظرف انتظارا لتنفيذ مهمة محددة، وهو ما حدث في كمين مخيم المغازي الذي أوقع أكثر من 20 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح.
يشار هنا إلى أن ألوية القسام الموجودة شمالي قطاع غزة لم تطلب دعما من الألوية الأخرى في القطاع رغم مرور أشهر عدة على بدء العملية البرية في المنطقة.
وفي بعض المهام القتالية تشترك عقد قتالية من أكثر من فصيل مقاوم لتنفيذ عملية مشتركة ضد جنود الاحتلال، وكثيرا ما أعلنت المقاومة عن مثل
هذه العمليات.-(وكالات)

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