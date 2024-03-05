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لا انفراجة في مفاوضات تبادل الأسرى

3/5/2024 2:38:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- لم تحقق مفاوضات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بالقاهرة أيّ انفرّاجة حقيقية تشي بإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الفضيل، بما جعل حركة "حماس" تلقي بالكرة في ملعب الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الحرب لتذليل العقبات أمام التهدئة وإدخال المساعدات الغذائية للقطاع.
ولم يتبق سوى أيام قليلة على بداية شهر رمضان، فيما ستستمر الجهود الدبلوماسية لتقليص الفجوات بين الطرفين رغم الصعوبات التي يضعها الاحتلال أمام مساعي إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وفي ظل مطالبة واشنطن لحماس بقبول شروط وقف إطلاق النار.
وأكدت حركة "حماس" بقاء وفدها في القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، وذلك عقب انتهاء المحادثات، أمس بالقاهرة، بين حركة "حماس" والوسطاء، وغياب الوفد الصهيوني، بدون تحقيق أي تقدم.
وقال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، إن "حماس" قدمت اقتراحها إلى الوسطاء للتوصل لاتفاق، وتنتظر رد الاحتلال"، إلا أن (رئيس حكومة الحرب بنيامين) "نتنياهو" لا يريد التوصل لاتفاق، والكرة في ملعب الأميركيين".
وأضاف نعيم، في تصريح له أمس، إن الحركة لا تعرف الأحياء أو الأموات من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة، سواء قُتلوا بسبب القصف أو بسبب المجاعة"، فيما "هناك أسرى لدى مجموعات متعددة وفي أماكن متعددة".
وأوضح أن "المسألة المتعلقة بالتفاصيل حول الأسرى لم تُذكر في أي أوراق أو اقتراحات يجرى تداولها خلال عملية التفاوض"، مشدداً على ضرورة "وقف النار" لتلبية "الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم إما أحياء أم أموات"، في إشارة إلى المحتجزين الصهاينة.
من جهة أخرى، طالب البيت الأبيض حركة "حماس" بقبول الشروط المطروحة حالياً على الطاولة للتوصل لاتفاق، والذي سيتضمن وقف إطلاق النار ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض المرضى وكبار السن والجرحى من الأسرى.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوضع الإنساني في غزة "لا يطاق"، مؤكدة مواصلة "الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وإخراج الأسرى، مبدية تفاؤلها إزاء "إنشاء قناة مساعدات بحرية".
وأضافت الخارجية، في بيان، أن "واشنطن ستواصل الضغط على الحكومة الصهيونية لزيادة شحنات المساعدات إلى شمال غزة"، مشيرة إلى أن واشنطن تركز على "زيادة المساعدات إلى غزة واستمرارها عن طريق أكبر عدد ممكن من القنوات".
غير أن المشهد داخل الكيان المُحتل قاتم؛ إذ رجّح مسؤولون صهاينة صعوبة التوصّل إلى صفقة مع حركة "حماس" في غزة قبل حلول شهر رمضان، وهم يحملون الحركة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس.
وتتذرع حكومة الاحتلال بأن "حماس" لم تنقل إلى الوسطاء آليات تبادل الأسرى، بمعنى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلب إطلاق سراحهم مقابل كل أسير صهيوني.
وتزعم حكومة الاحتلال أيضاً أن "حماس تميل إلى التصلّب أكثر في مواقفها، في محاولة لإشعال الأوضاع خلال شهر رمضان".
فيما قالت صحيفة "معاريف" ألعبرية، إن مستشار الأمن القومي الأميركي "جيك سوليفان"، دعا الوزير في مجلس الحرب الصهيوني "بيني غانتس" إلى وضع“جدول زمني محدد” لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة .
وكشفت صحيفة الاحتلال نفسها عن انتقادات قاسية وجهتها الإدارة الأميركية إلى "غانتس" بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، وأن حكومة الاحتلال لا تفعل ما يكفي في هذه القضية، فيما "كانت رسالة جميع المسؤولين الأميركيين إليه بضرورة إغراق غزة بالمساعدات وإيجاد حل لكيفية القيام بذلك".
فيما طلب "غانتس" من المسؤولين الأميركيين الضغط على مصر وقطر لجعل "حماس" تقبل الموقف الصهيوني في المحادثات الجارية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق نار مطول في غزة.
وكان "غانتس" قد بدأ أول أمس زيارة رسمية إلى واشنطن، في ظل تقارير أميركية تفيد بأن“صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفد تجاه سلوك "نتنياهو" في الحرب والادعاءات بأنه مقيد من قبل شريكيه في الحكومة "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، وفق صحيفة الاحتلال نفسها.
وأفادت، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن حكومة الاحتلال تشترط لحضور اجتماعات القاهرة، الحصول على قوائم بأسماء المحتجزين الصهاينة الأحياء في قطاع غزة، للمضي قدماً في الصفقة، وهو ما رفضه أيضا "كابينيت الحرب" وأشعل خلافا داخلياً جديداً بشأن مسار الحرب والمفاوضات.

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