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استشهاد 107 أطفال بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي

3/5/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ يوم 7 تشرين الأول 107 أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.


وجاء في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ان قوات الاحتلال أطلقت يوم أمس الاثنين النار على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات وقتلته خلال مداهمة في قرية بورين بمحافظة نابلس، مضيفا أن الطفل أصيب بجروح قاتلة أثناء تواجده في مركبة مع والده، كما أصيب فلسطينيان آخران أثناء محاولتهما تقديم المساعدة لهما.


وبشكل عام، منذ 7 تشرين الأول، استشهد 413 فلسطينيًا وأصيب 4645 فلسطينيًا، من بينهم 712 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وبشأن عنف المستوطنين، قال التقرير ان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سجل منذ تشرين الاول الماضي، 615 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين والحاق أضرار بالممتلكات المملوكة لهم.


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